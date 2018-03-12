Новости по теме ВКС РФ

Президент России выбрал правильную стратегию, выступая на стороне действующей сирийской власти, и российский народ должен поддержать его, заявил глава Чечни.
На минувшей неделе сирийская армия отрезала основные пути снабжения террористов на севере провинции. При поддержке ополчения, ВКС РФ и сирийских ВВС удалось прорвать четырехлетнюю блокаду городов Нубель и аз-Захра.
Боевые действия ведутся одновременно на 15 направлениях, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской. Освобождено более тысячи квадратных километров территории, добавил он.
В Липецке простились с погибшим в Сирии летчиком Су-24 Олегом Пешковым. Главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев накануне вручил Звезду Героя супруге подполковника Пешкова.
По району, в котором капитана Константина Мурахтина усиленно искали боевики и еще несколько других "хорошо оснащенных и экипированных" групп, сразу после того, как штурман оказался в безопасности, были нанесены массированные удары.
В Минобороны России подчеркивают, что удары наносятся только по объектам, принадлежность которых к инфраструктуре "Исламского государства" достоверно подтверждена.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.