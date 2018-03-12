Новости по теме ICM Research

Согласно опросу "Sputnik.Мнения", проведенного британским исследовательским агентством ICM Research для международного агентства и радио Sputnik, показал, что наиболее часто респонденты называли три причины роста популярности оппозиционных партий в Европе: высокий уровень иммиграции , обещания, которые не были выполнены и разочарование в ЕС .