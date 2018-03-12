Новости по теме ICM Research

Стереотипные расистские взгляды многих жителей и полицейских США подвергают большей опасности афроамериканцев, сказала социолог Абхазского государственного университета Мрамза Джикирба, комментируя опрос, проведенный агентством ICM Research в рамках проекта Sputnik.Мнения.
Согласно опросу Sputnik.Мнения, проведенного британским исследовательским агентством ICM Research, треть американцев указывают причиной того, что полицейские значительно чаще убивают чернокожих молодых людей, расизм, присущий полицейским. 51 % американцем считает, что причина в росте агрессии и насилия общества в целом.
Специалист в области национальной безопасности Астамур Барганджия прокомментировал Sputnik опрос исследовательского агентства ICM Research, по результатам которого треть опрошенных считает, что у Евросоюза должна быть собственная армия.
Британское исследовательское агентство ICM Research провело опрос для международного агентства и радио Sputnik, по результатам которого треть опрошенных считает, что у Евросоюза должна быть собственная армия, и он не должен полагаться на войска Североатлантического альянса.
Согласно опросу "Sputnik.Мнения", проведенного британским исследовательским агентством ICM Research для международного агентства и радио Sputnik, показал, что наиболее часто респонденты называли три причины роста популярности оппозиционных партий в Европе: высокий уровень иммиграции , обещания, которые не были выполнены и разочарование в ЕС .
Европейцы и американцы проявили обеспокоенность вопросом сохранения в тайне своих персональных данных.
Согласно опросу "Sputnik.Мнения", проведенного британским исследовательским агентством ICM Research, большинство европейцев и американцев считают, что что технологические компании передают данные о пользователях напрямую в АНБ, что противоречит закону.
Согласно опросу "Sputnik.Мнения", проведенного британским исследовательским агентством ICM Research, большинство европейцев считают, что Греция должна погасить свои долги самостоятельно, без участия Европейского союза.
Согласно опросу "Sputnik.Мнения", проведенного британским исследовательским агентством ICM Research, большинство европейцев считают, что Греция должна погасить свои долги самостоятельно, без участия Европейского союза.
Опрос, проведенный британским агентством ICM Research, выявил высокую заинтересованность в различных точках зрения на мировые события и их освещение в СМИ у жителей Европы и США.
По данным опроса, проведенного агентством ICM Research в ходе исследовательского проекта "Sputnik.Мнения", большинство европейцев и американцев заинтересованы в доступе к альтернативным взглядам на крупнейшие международные события.
Сотрудник Совета Безопасности Абхазии Астамур Барганджия прокомментировал данные опроса, проведенного компанией ICM Research по заказу Sputnik, согласно которому только 33% афроамериканцев считают работу полиции эффективной.
По данным опроса, проведенного компанией ICM Research по заказу Sputnik, только 33% афроамериканцев считают работу полиции эффективной. Подробнее о результатах исследования – в инфографике Sputnik.
Опрос проводился агентством ICM Research по заказу Sputnik в США с 5 по 17 декабря прошлого года. В опросе приняли участие более тысячи человек, выборка осуществлялась по полу, возрасту, расовой принадлежности и географии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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