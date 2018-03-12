Новости по теме Александр Захарченко

Глава Донецкой народной республики подписал Указ о признании независимости Южной Осетии.
Глава ДНР сообщил, что территорию Дебальцево необходимо разминировать от мин, заложенных вооруженными силами Украины.
Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко на пресс-конференции заявил, что украинская сторона не выполняет минские договоренности об отводе тяжелой военной техники.
Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко сообщил, что в окружении украинские вооруженные силы потеряли боле трех тысяч человек убитыми, ДНР готова отдать тела погибших.
Глава ДНР Александр Захарченко рассказал, как будут проходить новые выборы в самопровозглашенной республике.
Добровольная мобилизация в ДНР и ЛНР своеобразный ответ на "четвертую волну мобилизации", проходящую на Украине. Мобилизовать собираются 100 тысяч человек, подчеркнул Глава ДНР Александр Захарченко.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.