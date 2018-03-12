Новости по теме Ангела Меркель

Санкции - "необходимое зло", заявил американский миллиардер, ранее не раз критиковавший ЕС за "в корне неправильную" политику в отношении украинского кризиса. Тем не менее для решения конфликта на Украине одних лишь санкций против Росии недостаточно, считает он.