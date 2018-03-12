Новости по теме Ангела Меркель

Страны-члены Евросоюза считают нужным создать специальные зоны безопасности для мирных жителей в Сирии, в которых бы ни одна из сторон-участниц конфликта не проводила налеты, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
В поисках спасения от миграционного кризиса Европа "встала на колени" перед Эрдоганом, не понимая, что при решении проблем такого масштаба Турция и ее изворотливое правительство абсолютно бесполезно.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг отметили, что важной задачей донорской конференции по Сирии будет согласование пакета мер по усилению экономического роста ближневосточной страны.
Политические позиции канцлера Германии слабеют как на родине, так и во всей Европе. Если карьера Ангелы Меркель завершится досрочно и Евросоюз лишится своего лидера, ему будет крайне сложно реагировать на внутренние и внешние вызовы, пишет Business Insider.
Канцлер ФРГ заявила, что беспорядки в Кельне могут привести к пересмотру законодательства, согласно которому запрещено высылать лиц, которые могут столкнуться на родине с угрозой жизни и безопасности.
Существование безвизового пространства в Евросоюзе зависит от решения проблемы мигрантов, заявила Ангела Меркель в четверг 7 января.
Все те, кто ищет новой жизни, смогут найти ее в Германии, заявила Ангела Меркель всему миру. Это стало причиной кризиса с беженцами, считает немецкий политик Кристиан Линднер.
Ангела Меркель отметила, что Турция уже потратила несколько миллиардов евро на беженцев из Сирии, получив на эти цели лишь один миллиард иностранной помощи. .
Ангела Меркель ранее заявляла, что ситуация с мигрантами дает возможность "научиться глобализации с совсем другой стороны".
Лидеры "нормандской четверки"обсудили развитие ситуации на юго-востоке Украины в контексте реализации Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года.
Девочка из Палестины расплакалась во время беседы с Ангелой Меркель в одной из школ Ростока. Такую эмоцию вызвали у ученицы слова канцлера Германии о политике правительства страны в отношении беженцев.
Канцлер Германии понимает, что в случае греческого дефолта ей придется не только бороться с катастрофическими последствиями произошедшего, но и объяснить мировому сообществу, почему греческий кризис не был разрешен приемлемым способом, пишет Рейтер.
Присутствие главы КНР в Москве на торжествах 9 мая стало многообещающим знаком растущего двустороннего сотрудничества между двумя государствами не только в военной сфере, пишет американский журнал Newsweek.
Канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с главой России Владимиром Путиным заявила, что перемирие на Украине не соблюдается, проблемы с его соблюдением с обеих сторон.
Канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с главой России Владимиром Путиным отметила, что сотрудничество государств, имеющих право ветов СБ ООН, с Германией и Ираном привело к появлению надежды на соглашение.
Санкции - "необходимое зло", заявил американский миллиардер, ранее не раз критиковавший ЕС за "в корне неправильную" политику в отношении украинского кризиса. Тем не менее для решения конфликта на Украине одних лишь санкций против Росии недостаточно, считает он.
Канцлер Германии Ангела Меркель убеждает партнеров по ЕС придерживаться общей политики санкций в отношении России. Но во многих европейских странах растет недовольство курсом Брюсселя, несущим ущерб самим европейцам, пишет немецкое интернет-издание Freie Welt.
Многие европейские страны выступают против применения к России санкций и осуждают германскую внешнюю политику, направленную на "сдерживание Москвы". По мнению немецкого издания, попытки сохранить "европейское единство" обречены.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Греции Алексис Ципрас на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Берлине высказали позиции своих стран по вопросу о выплатах военных репараций.
Фотоколлаж с канцлером Германии Ангелы Меркель в окружении офицеров Третьего рейха на обложке субботнего выпуска немецкого издания Spiegel вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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