Новости по теме Биньямин Нетаньяху

На мероприятии в честь иудейского праздника Ханука собака Биньямина Нетаньяху по неизвестной причине укусила мужа заместителя главы израильского МИД, а также депутата парламента страны.
В День Иерусалима, отмечаемую по еврейскому календарю годовщину объединения города в результате Шестидневной войны 1967 года, Израиль подтвердил неизменность подхода к одному из важнейших вопросов ближневосточного мирного процесса.
Правая партия "Ликуд" одержала победу на парламентских выборах в Израиле. После обработки 99% бюллетеней она получает 30 мест в Кнессете из 120. Партия Ицхака Герцога и Ципи Ливни "Сионистский лагерь" на втором месте - 24.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.