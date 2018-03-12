Новости по теме Дмитрий Гулиа

Московская Абхазская Диаспора проведет памятный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения писателя Константина Симонова, в пятницу 18 декабря.
Колумнист Sputnik Батал Шулумба о том, какими главными чертами должен обладать абхазский национальный герой и героях нашего времени.
В день рождения основателя абхазской литературы Дмитрия Гулиа в Сухуме пройдут памятные мероприятия.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.