Новости по теме Иерей Виссарион Аплиаа

В пятницу, 12 февраля, в аэропорту имени Хосе Марти в Гаване впервые встретятся предстоятель Русской православной церкви и глава Римско-католической церкви.
Историческую встречу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского, которая состоится 12 февраля, Sputnik прокомментировал управляющий Абхазской Православной Церковью, иерей Виссарион (Аплиаа).
На рождественское богослужение в главный храм Абхазии пришли сотни верующих.
О пути выхода из религиозного раскола в Абхазии в интервью корреспонденту Sputnik рассказал управляющий Абхазской Православной Церковью, иерей Виссарион (Аплиаа).
Собор Двенадцати Апостолов посвящен 12 ученикам Христа. Двое из них, Апостолы Симон Кананит и Андрей Первозванный, проповедовали в Абхазии в первом веке нашей эры.
Божественная литургия по случаю дня памяти Святых Апостолов Петра и Павла прошла в Сухумском Кафедральном соборе.
С чудотворной Донской иконой Божьей Матери сегодня верующие Абхазии совершили пеший крестный ход по сухумским улицам.
С 8 по 9 мая во всех храмах Абхазии в праздничные дни пройдут молитвенные поминовения погибших во время Великой Отечественной войны.
В Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы службы на абхазском языке проводятся уже 25 лет, рассказал управляющий Абхазской Православной Церковью, иерей Виссарион Аплиаа.
Управляющий Абхазской Православной Церковью иерей Виссарион Аплиаа считает, что необходимо построить новый органный зал для продолжения концертной деятельности.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.