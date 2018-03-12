Новости по теме Инал Хашиг

30 ноября отмечается Международный день защиты информации.
Журналист Инал Хашиг считает, что Парламент Республики Абхазия – единственный проверенный временем игрок, который может взять на себя функцию урегулирования, сложившейся политической ситуации.
Абхазский журналист Инал Хашиг прокомментировал задержание и принудительное возвращение в Россию журналистки "Первого канала" Александры Черепниной Службой безопасности Украины.
Журналист Инал Хашиг прокомментировал международный опрос, проведенный новостным агентством Sputnik совместно с известной британской исследовательской компанией ICM Reseacrh.
Журналист Инал Хашиг комментирует международный опрос "Sputnik.Мнения", проведенный новостным агентством Sputnik совместно с известной британской исследовательской компанией ICM Reseacrh, выявивший степень недоверия европейцев к ведущим СМИ своих стран по вопросу освещения украинского кризиса.
Деятельность неправительственного фонда "Гражданское действие" будет направлена на поддержку социально значимых проектов и налаживание открытого диалога всех социальных и политических групп общества, сказал один из авторов проекта журналист Ибрагим Чкадуа.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.