Новости по теме Константин Косачев

Совбез ООН ранее утвердил план мирного урегулирования конфликта в Сирии. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал это решение очень важным шагом в правильном направлении.
Нет прежней маниакальной зацикленности на уходе в отставку Башара Асада", а в списке террористических организаций, с которыми Россия и США совместно готовы воевать в Сирии, появилось как минимум два не вызывающих разногласий пункта - ИГ и "Ан-Нусра", заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Для эффективного противодействия терроризму необходимо создать широкую международную коалицию, заявил сенатор Константин Косачев.
Глава МИД Великобритании Филипп Хаммонд призвал Кремль вернуть Крым Украине. Он подчеркнул, что вхождение Крыма в состав Российской Федерации произошло в нарушение всех международных норм и стало демонстрацией пренебрежительного отношения к суверенитету и территориальной целостности Украины.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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