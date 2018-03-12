Новости по теме Левард Барцыц

Февраль 2016 года характеризуется сверхповышенным температурным режимом, средний показатель температуры воздуха в этом месяце увеличился вдвое и составил 15˚С, рассказал глава Гидрометеослужбы республики Левард Барцыц.
Активное таяние снега может вызвать половодье весной, рассказал Sputnik глава Гидрометеослужбы Абхазии Левард Барцыц.
Начальник Гидрометеослужбы Абхазии Левард Барцыц рассказал Sputnik Абхазия о том, какой будет зима в Абхазии.
Гидрометеослужба прогнозирует, что зима в республике будет холодной, сообщил Sputnik Абхазия начальник Гидрометеослужбы Левард Барцыц.
23 сентября солнце в очередной раз пересекло небесный экватор и перешло из северного полушария в южное, наступил день осеннего равноденствия.
Территория Абхазии находится в геосинклинальной зоне, где интенсивно проявляются различные геологические процессы, в том числе вулканизм, землетрясения и горообразование, отметил Левард Барцыц.
Землетрясение, которое ощутили жители республики в понедельник 14 сентября, классифицируется сейсмологами как слабое, отметил Левард Барцыц.
Президент Абхазского географического общества Левард Барциц рассказал в интервью корреспонденту Sputnik о проблемах топонимики Абхазии.
Абхазские синоптики сообщают, что 25 июня в республике пройдут ливневые дожди.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.