Новости по теме Лука Гаделия

О том, как проходит концертный сезон 2017 в Пицундском храме и какой программой радуют организаторы своих зрителей, рассказал в интервью на радио Sputnik Абхазия Лука Гаделия.
Совместный концерт Луки Гаделия и Владимира Магомадова состоялся в Самарской государственной филармонии во вторник 22 декабря.
Известная абхазская оперная певица Алиса Гицба 5 декабря отмечает свой юбилей.
Выступление абхазских артистов в Большом зале Саратовской консерватории посвящено сорокалетию Пицундского органа.
Вера Таривердиева, супруга известного композитора Микаэла Таривердиева, рассказала Sputnik о своих впечатлениях перед концертом в Пицундском храме.
Произведения Микаэла Таривердиева прозвучат в Пицундском храме в понедельник 21 сентября в 17.00 (мск).
XVI Открытый органный фестиваль проходит в зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской в городе Сочи с 18 июля.
Органист Лука Гаделия рассказал Sputnik о концерте "Музыкальные параллели", который состоится 3 августа в Пицундском храме.
Знаменитый абхазский органист Лука Гаделия отмечает двойной юбилей — 30-летие со дня рождения и 10-летие своего творческого пути.
Знаменитый органист Лука Гаделия в свой двойной юбилей - 30-летие со дня рождения и 10-летие творческого пути - рассказал корреспонденту Sputnik о своем становлении как музыканта.
К 10-летию творческой деятельности и 30-летнему юбилею знаменитого органиста Пицундского храма Луки Гаделия.
Знаменитый органист Лука Гаделия в свой двойной юбилей - 30-летие со дня рождения и 10-летие творческого пути - рассказал корреспонденту Sputnik о своем становлении как музыканта.
Прославленный абхазский органист Лука Гаделия будет отмечать свой двойной юбилей в кругу семьи и друзей.
Благотворительный концерт органно-вокальной музыки Луки Гаделия и Кристины Эшба в музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба уже второй раз сорвался из-за неявки зрителей.
Проведение благотворительных концертов в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба направлено на поддержание музея.
Выступления абхазских музыкантов состоятся 11 мая в городе Ессентуки в зале имени Федора Шаляпина и 12 мая в органном зале Кисловодска.
Лука Гаделия и Кристина Эшба 18 и 19 апреля в Александровском костеле Кирова и 22 апреля на сцене Марийского Государственного театра оперы и балета имени Эрика Сапаева в Йошкар-Оле дадут концерты органно-вокальной музыки.
Совместный концерт Луки Гаделия и Елены Анкваб пройдет в субботу 11 апреля в Прокофьевском зале Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени Михаила Глинки.
Концерт Луки Гаделия и Кристины Эшба на сцене Новосибирской консерватории посвящен 40-летней годовщине пицундского органа.
Органный концерт в музее-заповеднике "Старая Сарепта" в Волгограде посвящен сразу трем праздничным датам: 250-летию музея-заповедника, 10-летию органа сарептской кирхи и 40-летию Пицундского органа.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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