Новости по теме Михаил Горбачев

Россия, Белоруссия и Украина объявили о выходе из состава Советского Союза и о создании СНГ 8 декабря 1991 года. Смотрите на архивных кадрах выступление Михаила Горбачева, где он заявляет о прекращении своей деятельности на посту президента СССР.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган впервые встретились в Женеве 30 лет назад, 19 ноября 1985 года. Смотрите архивные кадры переговоров руководителей двух сверхдержав.
Нобелевская премия Мира присуждена президенту СССР Михаилу Горбачеву 25 лет назад, 15 октября 1990 года. Смотрите на архивных кадрах фрагменты его Нобелевской лекции, с которой он выступил 5 июня 1991 года в столице Норвегии Осло.
Государственная дача в Мюссере "Чайка-М" - это действующая резиденция президента Абхазии. Расположена она в 18 километрах к северо-западу от Гудауты и в 8 километрах южнее Пицунды, в Пицундо-Мюссерском биосферном заповеднике.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.