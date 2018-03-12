Новости по теме Михаил Горбачев

Россия, Белоруссия и Украина объявили о выходе из состава Советского Союза и о создании СНГ 8 декабря 1991 года. Смотрите на архивных кадрах выступление Михаила Горбачева, где он заявляет о прекращении своей деятельности на посту президента СССР.