Новости по теме Надежда Савченко

В письме, переданном заключенной Савченко, была просьба от президента Украины прекратить голодовку, а также обещание, что Порошенко предоставит Савченко пост в правительстве Украины, признался один из пранкеров.
По мнению главы европейской дипломатии, освобождение Савченко соответствовало бы обязательствам в рамках минских договоренностей.
Cледствие вменяет Савченко соучастие в убийстве двух российских журналистов в Донбассе летом 2014 года, а также незаконное пересечение границы РФ и Украины под видом беженки.
Одно из основных требований организаторов энергоблокады Крыма – освобождение так называемых политзаключенных из российских СИЗО и колоний.
Свидетель по делу Савченко дает показания и находится вне визуального наблюдения. При этом суд отказал гособвинению в ходатайстве о закрытии заседания.
В ходе заседания на этой неделе продолжился допрос свидетелей обвинения. Сослуживцы украинской военнослужащей Надежды Савченко боялись ее больше, чем командира батальона, заявил в суде бывший ополченец.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.