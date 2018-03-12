Новости по теме Рашид Нургалиев

Президент Рауль Хаджимба встретился с заместителем Секретаря Совета Безопасности России Рашидом Нургалиевым во вторник.
Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухаммед Килба рассказал журналистам об итогах встречи президента Абхазии Рауля Хаджимба и заместителем секретаря Совета Безопасности России Рашидом Нургалиевым во вторник 15 декабря.
Рабочий визит заместителя секретаря Совбеза России Рашида Нургалиева в Абхазию завершился.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с заместителем секретаря Совбеза России Рашидом Нургалиевым.
Министр внутренних дел Абхазии Беслан Хагба проводит встречу с замсекретаря российского Совбеза Рашидом Нургалиевым.
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