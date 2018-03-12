Новости по теме Тали Джапуа

В развитии абхазской журналистики оставила свой след Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов. Идеологический фронт был также важен, как военный. Вооружившись ручками, блокнотами и видеокамерами, абхазские журналисты вышли на передовую невидимого фронта, отстаивая справедливость и приближая победу.