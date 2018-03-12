Новости по теме Тали Джапуа

В Международный день родного языка ученые обсудили развитие и сегодняшнее состояние абхазского языка.
В развитии абхазской журналистики оставила свой след Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов. Идеологический фронт был также важен, как военный. Вооружившись ручками, блокнотами и видеокамерами, абхазские журналисты вышли на передовую невидимого фронта, отстаивая справедливость и приближая победу.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.