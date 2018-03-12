Новости по теме Виталий Габния

Об интересах Китая в Абхазии и перспективах реализации проекта Траснкавказской дороги рассказал в интервью Sputnik Абхазия вице-президент республики Виталий Габния.
Официальные делегации Абхазии и Южной Осетии, возвращавшиеся с торжеств по случаю 25-летия Приднестровской республики, по решению молдавских властей были сняты с рейса в кишиневском аэропорту.
Вице-президент Виталий Габния прокомментировал поездку абхазской делегации в Приднестровье.
Вице-президент Виталий Габния прокомментировал поездку абхазской делегации в Приднестровье на празднование 25-летия образования ПМР.
Вице-президент Абхазии Виталий Габния прокомментировал инцидент в кишиневском аэропорту.
МИД ПМР расценивает предпринятые молдавской стороной шаги как грубую, неприкрытую, провокационную и необдуманную выходку, которая демонстрирует безответственность, неразумность и закомплексованность позиции Республики Молдова в переговорах.
МИД Абхазии выразил протест Молдове в связи с провокационными действиями молдавской стороны.
Делегация Республики Абхазия встретилась с президентом Приднестровья Евгением Шевчуком. На встрече обсудили вопросы развития сотрудничества в банковской сфере, спорта, а также реализации социального проекта по реабилитации инвалидов.
В профессиональный день сотрудников ГАИ в Сухуме был открыт памятник погибшим сотрудникам Госавтоинспекции.
Эксгумация неопознанных останков, захороненных у Мемориала Славы погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, началась 15 июля 2013 года.
В день рождения Владислава Ардзинба 14 мая в Сухуме пройдут памятные мероприятия.
Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса "Алашара" совместно с Государственным комитетом по молодежной политике Республики Абхазия провело Международный форум "Молодежь народа Абаза" в Сухуме в среду.
В день рождения второго президента Абхазии Сергея Багапша руководство страны, общественность республики, ученики и преподаватели школ и другие жители Абхазии возложили цветы к памятнику.
В день памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба руководители страны, общественность республики, ученики и преподаватели школ, жители села Эшера возложили цветы к мемориальному комплексу.
По итогам первого этапа отбора, из 220 лимитов 60 остались не востребованы абхазскими абитуриентами – представительство Россотрудничества в Абхазии.
По словам вице-президента Абхазии Виталия Габния, в 2015 году для абхазских абитуриентов было выделено 220 российских лимитов, но не все из них оказались востребованными.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.