Минтуризма Абхазии дало рекомендации, как избежать мошенников

Заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба в интервью Sputnik рассказал о том, как туристам не попасть в руки мошенников.

СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Потенциальные посетители Абхазии могут выбирать отели республики, получив информацию на официальном сайте Министерства по курортам и туризму республики в разделе о коллективных средствах размещения Абхазии. Об этом в интервью Sputnik сказал заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба.

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"Мы вносим туда данные о том, какие отели у нас существуют, то есть работа ведется для того, чтобы туристы, которые хотят разместиться у нас, приезжали без риска попасть на липовые сайты, созданные мошенниками", — добавил он.

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Для того чтобы получить информацию об отелях, домах отдыха, санаториях республики, туристы должны открыть раздел "Туристический портал" на официальном сайте Минтура, затем нужно открыть пункт "Размещение". Как сообщил Астамыр Ахба, раздел периодически пополняется новыми данными, и туристы могут выбрать место размещения на сайте, не опасаясь того, что могут быть обмануты.

"Наша задача – максимально продвигать эту информацию, также предоставлять ее нашим коллегам по Ростуризму, для того чтобы они знали официальные адреса, источники", — подчеркнул он.

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Замминистра подчеркнул, что на недавней встрече с руководителями коллективных средств размещения и отельерами обсуждались вопросы, связанные с тем, как обезопасить туристов от недобросовестных людей.

"Они (мошенники – ред.) берут названия известных объектов Абхазии и ложными сайтами оказывают услуги бронирования. Чтобы таких событий больше не было, мы в очередной раз запросили информацию у руководителей объектов размещения, чтобы они предоставили официальную информацию, и чтобы были созданы официальные сайты у тех, у кого их нет, чтобы в едином реестре эта информация была", — подчеркнул Астамыр Ахба.

В начале июня в СМИ появилась информация об обманутых людях, которые хотели отдохнуть в Абхазии, но попали на крючок мошенников.

Число людей, которые купили у аферистов фальшивые путевки в отели Абхазии, достигло нескольких сот. Группа обманутых туристов написала письмо президенту России с просьбой проконтролировать расследование. Некоторые абхазские отели вызвались принять обманутых отдыхающих бесплатно.