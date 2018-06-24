Калягина о том, почему иностранных болельщиков мало в Абхазии: проблема в визах

Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина в эфире радио Sputnik рассказала о том, насколько активно иностранные болельщики ЧМ по футболу в России едут в Абхазию, и о ситуации с бронированием отелей в республике.

СУХУМ, 24 июн – Sputnik. В Абхазию приезжают иностранные болельщики ЧМ по футболу FIFA-2018, однако, не в таком большом количестве, как хотелось бы, сказала в интервью Spuntik президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

"Просто не у всех есть возможность заехать, так как нужна мультивиза, а она есть не у всех. Абхазия отменила визы, но, когда они едут сюда, основное условие – должна быть российская мультивиза, чтобы они могли несколько раз въехать и выехать из России", — сказала Калягина.

Многие иностранцы узнают об Абхазии, когда они уже находятся в Сочи, поэтому мультивизы есть не у всех.

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"Но они есть, они к нам приезжают", — отметила президент "Абхазского союза туризма".

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Калягина подчеркнула, что ситуация с бронированием отелей в республике стала улучшаться.

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"Ситуация с бронированием стала "повеселее". На июль-август многие отели стали загружаться. Сейчас есть много экскурсий. В июне было затишье, мы боялись, что туристов будет мало, но спрос повысился. Совсем недавно стали бронировать путевки и на сентябрь. "Повеселее" стало, мы приблизились по продажам к уровню прошлого года", — отметила Анна Калягина.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.