17:45 24 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.24
  • EUR73.72
Поиск
Болельщики перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Бельгии и Панамы

Калягина о том, почему иностранных болельщиков мало в Абхазии: проблема в визах

© Sputnik . Владимир Астапкович
Отдых в Абхазии
Получить короткую ссылку
27310

Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина в эфире радио Sputnik рассказала о том, насколько активно иностранные болельщики ЧМ по футболу в России едут в Абхазию, и о ситуации с бронированием отелей в республике.

СУХУМ, 24 июн – Sputnik. В Абхазию приезжают иностранные болельщики ЧМ по футболу FIFA-2018, однако, не в таком большом количестве, как хотелось бы, сказала в интервью Spuntik президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

"Просто не у всех есть возможность заехать, так как нужна мультивиза, а она есть не у всех. Абхазия отменила визы, но, когда они едут сюда, основное условие – должна быть российская мультивиза, чтобы они могли несколько раз въехать и выехать из России", — сказала Калягина.

Многие иностранцы узнают об Абхазии, когда они уже находятся в Сочи, поэтому мультивизы есть не у всех.

С визой и без: как попасть иностранцу в Абхазию>>

"Но они есть, они к нам приезжают", — отметила президент "Абхазского союза туризма".   

Набережная
© Sputnik / Томас Тхайцук
Экскурсовод об отзывах туристов: лучше Абхазии в мире нет

Калягина подчеркнула, что ситуация с бронированием отелей в республике стала улучшаться.

Интервью Анны Калягиной радио Sputnik Абхазия>>

"Ситуация с бронированием стала "повеселее". На июль-август многие отели стали загружаться. Сейчас есть много экскурсий. В июне было затишье, мы боялись, что туристов будет мало, но спрос повысился. Совсем недавно стали бронировать путевки и на сентябрь. "Повеселее" стало, мы приблизились по продажам к уровню прошлого года", — отметила Анна Калягина.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.

Теги:
отдых в Абхазии, болельщики, визы, Чемпионат мира по футболу 2018, Анна Калягина, Абхазия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе поездки в Северо-Казахстанскую область
    Братья и сестры

    Министр здравоохранения Казахстана рассказал о реформах в сестринском деле и вспомнил о том, как работал медбратом.

  • Президент КР Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгуль Токоева на президентской елке в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Архивное фото
    Первые леди

    За каждым успешным мужчиной стоит женщина - Sputnik выяснил, чем занимаются супруги политиков, находящихся у руля власти в Кыргызстане.

  • Молоко, архивное фото
    Теперь можно

    Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции из Беларуси – поставки разрешили предприятиям, включенным в "дорожную карту".

  • Самолет польской авиакомпании LOT
    Вынужденная посадка

    Почему самолет польской авиакомпании, выполнявший рейс из Варшавы в Ригу, спустя полчаса после взлета вернулся в аэропорт польской столицы?

  • Супермаркет
    Успеть до закрытия

    В Литве в последнее воскресенье месяца и по праздничным дням больше не будут работать магазины.

  • Кристина Лесник
    В ожидании

    Вице-премьер по реинтеграции Молдовы рассказала в эфире радиостудии Sputnik, станет ли нынешний год переломным в отношениях Кишинева и Тирасполя.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Лионель Месси в матче чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Исландии
Месси встретил свой день рождения в России на ЧМ 2018
Зонтик-дрон
Зонт-беспилотник: японцы нашли новое применение дронам
Сколько стоит выпускной в Абхазии
Во сколько обойдется выпускной вечер в 2018 году

Соцсети

Sputnikabkhazia