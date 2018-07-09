Отдохнуть от войны: детей из ДНР приняли в Абхазии

Первая встреча с морем, экзотические фрукты и абхазская абыста, о том, как провели каникулы в Абхазии дети из Донецка, читайте в материале Sputnik.

Руслана Гергедава, Sputnik

"На всю катушку!"

Шестнадцать детей, воспитанников детского дома семейного типа Ковалевых, приехали из ДНР в Абхазию 23 июня. Остановились в Гудауте. По словам воспитательницы Татьяны Бутриной, ребята отдыхают "на всю катушку". Все их невероятные детские открытия произошли здесь.

"Детям очень сильно понравилась Абхазия. Больше всего им понравилось море, многие дети моря никогда не видели. Пробовали купаться и в речках, было немного холодно, но очень весело. Залезали на деревья — дети так собирали мушмулу, пробовали они ее первый раз в жизни и не могли сравнить этот вкус ни с чем другим — это было очень весело", — перечислила южные "подвиги" своих подопечных Бутрина.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дети из Донецка выиграли соревнования по триатлону в Сухуме

Юные гости из Донецка уже успели исследовать Сухум, Новый Афон, Пицунду, поднимались на озеро Рица.

"Дети были невероятно счастливы увидеть живых обезьян, покормить их, даже не боялись протягивать им кусочки овощей и фруктов прямо в лапки. Дети делились с ними и своими конфетами. Ездили мы и в Новый Афон, в знаменитую пещеру, а еще в дельфинарий города Пицунда. Мне очень сложно вам передать весь тот спектр эмоций, которые испытали дети. Мы даже в горы успели подняться, чтобы увидеть прекрасное озеро Рица. Больше всего детям понравилось завязывать ленточки у водопада "Девичьи слезы". Все детки закрывали глаза и загадывали самые заветные желания и завязывали разноцветные ленточки", — рассказала воспитательница Наталья Коломоец.

Аквапарк и "абхазская свадьба"

В выходные их ждал еще один подарок. Руководитель одной из абхазских турфирм Темур Шапковский договорился с гагрским аквапарком и организовал транспорт.

Настало долгожданное утро поездки в Гагру. Дети, держась за руки, очень дисциплинированно подходят и называют свои имена. Старшие помогают младшим расположиться в автобусе и проверяют, все ли пришли. До Гагры не смолкали песни.

В аквапарке важную делегацию вышел встретить лично директор Владимир Бения. И здесь гостей уже сдержать было невозможно. Ребята ринулись покорять водные аттракционы. Самые маленькие — Константин, Кристина и Максим — побежали плескаться в детский бассейн.

Кругом детский визг и возгласы: "Все так круто!", "А вон та оранжевая горка самая классная!". Малышня рапортовала: "Все-все понравилось! И фонтан с дельфином, и горки, и кораблик, как у пиратов!"

Дети даже не предполагали, что на аквапарке приключения не заканчиваются. Главную интригу от них скрывали до последнего. Приближалось время обеда, и было объявлено, что дальше путь лежит в Адзюбжу на абхазскую свадьбу. Не настоящую, конечно, а шоу для туристов, но очень правдоподобную.

© Фото : предоставлено Русланой Гергедава Дети-сироты из Донецка на отдыхе в Абхазии

Перед началом застолья дети исполнили в знак благодарности "Катюшу", что привлекло внимание всех гостей семьи Черкезия, которые так тепло встретили молодых донецких курортников у себя дома.

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Ребятам показали, как красиво оформлять блюда и накрывать праздничные столы. Когда пришло время отведать угощения, дети немного растерялись, так как не сталкивались еще с национальной кухней абхазов и не могли понять, что и с чем надо есть. Самая большая проблема возникла с абыстой (мамалыга — ред). Маленький Максим боялся ее пробовать, но в итоге решился, и ему очень понравилось.

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Во время застолья началось самое интересное — церемония свадьбы. Все зрители покинули столы и прильнули к сцене, где стоял свадебный шатер. Маленькая Кристина с восхищением заявила: "Вот же она – невеста! А какая она красивая! Я никогда не видела невест!". Эти дети радовались простым вещам, на которые многие уже давно не обращают внимания.

© Фото : предоставлено Русланой Гергедава Дети-сироты из Донецка на отдыхе в Абхазии

Кульминацией вечера стало выступление детского хореографического ансамбля. Зажигательный абхазский танец впечатлил гостей. Ребята очень хотели его повторить. После небольшого мастер-класса дети вовсю плясали под песню "Радеда".

Юные путешественники из Донецка всю обратную дорогу делились мечтами и планами. Очень простыми и трогательными. Но всех объединяло одно желание на всех — вернуться в Абхазию вновь.