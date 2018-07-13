"Список" Госстандарта: в Абхазии требования к отелям сократили, но ужесточили

О том, какие требования к гостиницам и санаториям "вычеркнули" в Госстандарте и как к этому отнеслись сами предприниматели, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На рабочем совещании 9 июля министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба поручил Госстандарту сократить число требований к предпринимателям.

Максимально минимальный перечень

Требования сокращаются в первую очередь в отношении владельцев объектов массового размещения. Прежний перечень, по словам министра экономики, устарел и бесполезен.

© Sputnik / Томас Тхайцук Экскурсовод об отзывах туристов: лучше Абхазии в мире нет

"Пользы эти пункты не имеют ни для предпринимателя, ни для туриста, ни для государства. На рынке предоставления туристических услуг существует конкуренция. Если ваш номер не оснащен подобного рода вещами, к вам просто не будут приезжать люди. Ходить и смотреть, сколько полотенец висит в номере, я не считаю вопросом Госстандарта. Предприниматель должен понимать, что требования обоснованы. Когда к предпринимателю приходят и говорят: "У вас мыльница или полотенца не те", — это смешно", – уверен Ардзинба.

Председатель Госстандарта Гарик Саманба сошелся во мнении с министром экономики. По его словам, ведомство сегодня пользуется тем перечнем требований, который был сформирован еще в советское время. Перемены в Госстандарте восприняли положительно и сразу же приступили к разработке нового списка. Сейчас от 120 пунктов осталось лишь 12 самых необходимых.

"Перечень требований состоял примерно из 120 наименований. Я тоже за реформу. Почему? Потому что в советское время практически не было конкурентной среды. И копировать все это в наших сегодняшних условиях неправильно. Поэтому мы учли замечания министра и от 120 мы пришли к 12 требованиям.

Мы учли все замечания и сами посмотрели. Убрали такие пункты, как есть полотенце или нет, есть пепельница или нет. Это вопросы руководства, если у них нет этого, то к ним люди просто не будут приходить", — сообщил он.

Теперь же Госстандарт акцентирует внимание на более важных вещах: пожарной, технической и санитарной безопасности.

"Он (турист – ред.) не видит, есть ли система пожаротушения, проверена ли она в этом году или лифтовое хозяйство, как оно функционирует, есть ли управляющая компания, которая осуществляет мониторинг. И именно здесь государство должно осуществлять жесткий контроль", – добавил Ардзинба.

Абхазская "пицца" и Джоли: туристы из Южной Кореи в Гудауте>>

Жесткий контроль

Министр экономики считает, нужно не только сокращать требования, но и ужесточать их. Если в ходе проверки Госстандарт выявит нарушения безопасности, то туробъект будет не только не сертифицирован, но и вовсе закрыт.

© Sputnik / Илона Хварцкия "Выручки нет": почему бизнес в Абхазии игнорирует пожарную безопасность

"Пожарная, техническая и санитарная безопасность прямо или косвенно может нанести вред здоровью или, не дай бог, жизни людей. Вот здесь, конечно, по узкому перечню мы будем проводить жесткий контроль. Вплоть до закрытия объектов до устранения выявленных проблем", – категоричен Ардзинба.

По мнению же начальника Госстандарта, сами предприниматели заинтересованы в сертификации.

"Турист, прежде чем заселиться, будет смотреть на сертификат, соответствует гостиница требованиям безопасности или нет", – объясняет Гарик Саманба.

Разовая проверка

Если раньше гостиницы и отели подвергались проверкам несколько раз в год, то теперь будет только разовая, по итогам которой выдадут сертификат. Предпринимателя, по мнению Ардзинба, не нужно отвлекать от работы постоянными ревизиями.

"Не будет никакого дублирования, – поясняет Ардзинба. – Мы хотим максимально уйти в межведомственное взаимодействие, чтобы выяснение информации происходило между проверяющими органами, а не с помощью предпринимателя. Предпринимателя нужно меньше отвлекать от работы. Его работа же – зарабатывать деньги, платить налоги и создавать рабочие места. Для этого в принципе мы поручили Госстандарту осуществлять проверки совместно со всеми отделами. Раньше это работало так: каждое подразделение отдельно выезжало на объект, а к Госстандарту относятся шесть подразделений. Вы можете представить, от одной только организации шесть проверок?"

Ревизия, по мнению Гарри Саманба, должна проходить до начала туристического сезона и вместе с представителями МЧС и СЭС. Это позволит Госстандарту сразу после проверки выдать сертификат безопасности и уже не беспокоить предпринимателя в течение года.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вся правда об Абхазии: блогеры из Крыма не поверили своим глазам

Перепроверка же предполагается только в том случае, если были зафиксированы нарушения, и владельцу дается время на их устранение.

"Мы обговариваем с ним необходимое ему время для устранения неполадок, и по истечении этого времени снова проверяем и смотрим, исправился предприниматель или нет. Если есть какие-то недостатки, то мы не рубим с плеча, мы подсказываем, как решить проблему. Потому что в этом заинтересовано государство, если гостиница работает, то будут рабочие места и будут поступать налоги в бюджет государства", – добавил Саманба.

Еще одно требование к проверкам Госстандарта – прозрачность. Теперь на сайте Министерства экономики будет публиковаться информация о предстоящих ревизиях.

"Предприниматели будут знать, кто и когда к ним идет. Это открытая информация. И о своих плановых проверках мы обязали Госстандарт информировать СМИ, чтобы при желании любой журналист мог присутствовать и освещать этот процесс. Более того, мы обязали информировать местную администрацию и местных депутатов, чтобы они тоже могли присутствовать во время проверки. Потому что, чем больше людей, тем больше прозрачности и снижение потенциала субъективного фактора. С другой стороны, предприниматель тоже будет более ответственным", – резюмировал Ардзинба.

"Мне врали!": российские блогеры в потрясении от Абхазии>>

А что предприниматели?

Бизнесмен Игорь Жигун назвал инициативу хорошей, но недоработанной. Четкие и понятные критерии дают возможность владельцу гостиницы или отеля понять, какие существенные проблемы нужно устранить.

"Предприниматель просто не будет уже вкладывать деньги в излишества, которые ничего, по сути, туристу не дают, – объясняет он. – То есть не будет красивой входной двери, за которым прячется полуразрушенный номерной фонд. Теперь же будут номера, которые соответствуют нормам".

Но предпринимателю, по мнению Жигуна, нужен не только документ безопасности, но и сертификат "звездности", который позволит Абхазии лучше конкурировать на туристическом рынке с Сочи и Крымом.

"Когда турист приходит в турагентство или интернет-агрегаторы, он обращает внимание на уровень обслуживания гостиницы. Мы бы хотели, чтобы к нам шли люди, которые хотят отдыхать на уровне трех, четырех или пяти звезд, потому что они отдыхают более экономически выгодно для государства. Они тратят 3-5 тысяч рублей в сутки на проживание, также он берет экскурсии, питается в ресторанах", – уверен Жигун.