Отпуск без болезней: главный терапевт Абхазии дала рекомендации туристам

Главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия в интервью Sputnik рассказала с какими заболеваниями чаще всего обращаются туристы.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Чаще всего туристы обращаются в больницы Абхазии с пищевыми отравлениями, кишечными инфекциями и обострением хронических заболеваний, рассказала в интервью радио Sputnik главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия.

"В основном во время отдыха развиваются такие хронические заболевания, как панкреатит и язва, так как люди часто пробуют ту еду, которая им противопоказана", - сказала она.

По словам Арчелия, при кишечном или пищевом отравлении необходимо следить за температурой тела. При недомогании и температуре выше 38 градусов необходимо обратиться к врачам.

"Если наблюдается тошнота или расстройство кишечника, также лучше обращаться к врачам. Самостоятельные профилактические меры лучше не использовать", - объяснила терапевт.

При планировании отпуска в Абхазии нет необходимости делать вакцины, отметила врач.

"Но все же лучше следить за официальными источниками информации, в случае если в стране возникнет вспышка, к примеру, кори. У нас образовалась большая прослойка людей, которые не вакцинированы от кори, ветрянки и туристы могут заболеть во время вспышки", - добавила она.

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Российский медицинский полис на территории Абхазии не действителен, но, по словам Арчелия, экстренная и неотложная помощь туристам предоставляется бесплатно.

"Все плановые консультации и операции оплачиваются страховой компанией, с которой медицинские учреждения заключают официальный договор", - объяснила она.

Врач советует туристам не перегреваться на солнце, избегать излишнего влияния ультрафиолетовых лучей и соблюдать санитарно-гигиенические нормы при купании в море.

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В дорожной аптечке туриста, по словам Арчелия, должны быть спазмолитики (но-шпа, дротаверин), при хронической гипертонии – капотен. Для профилактики кишечных и пищевых инфекций - энтерофурил, энтерол, лоперамид, а при вирусных заболеваниях можно использовать фервекс, парацетамол и противовирусные средства.