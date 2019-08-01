Минтуризма Абхазии о "липовых путевках": в этом году сыграли на опережение

В этом году в Минтуризма Абхазии обратилось около пятнадцати человек, которые заявили о том, что приобрели "липовые путевки", сообщил замминистра по курортам и туризму Астамур Барциц.

СУХУМ, 1 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Количество обманутых туристов в этом году значительно ниже, чем в прошлые годы, сказал заместитель министра по курортам и туризму республики Абхазия Астамур Барциц в пресс-центр Sputnik Абхазия.

Всего в Минтуризма обратилось около пятнадцати человек, которые заявили о том, что приобрели "липовые путевки", продолжил он.

Значительную роль в том, что обманутых туристов в этом сезоне мало, сыграла работа министерства, в котором с 2019 года начала работать горячая линия. Позвонившие на номер горячей линии туристы получают информацию о туризме в Абхазии, в том числе о домах отдыха, отелях, пансионатах.

"Хотелось бы еще раз отметить, что когда человек планирует отдых на месяц или полтора, не может быть, чтобы стоимость проживания составляла 15-20 тысяч рублей", - сказал Барциц.

Цены, которые указываются на страницах мошенников, низкие, и это должно настораживать. Туристы должны проявлять бдительность, и в первую очередь позвонить в Минтуризма на горячую линию по номеру – 8 800 505 42 40, где дадут полную информация о средствах размещения, подчеркнул он.

Из года в год мошенники продают "липовые" путевки в Абхазию, на их удочку попадают доверчивые люди, которые хотят отдохнуть в республике. В 2018 году таких оказалось несколько сот человек.

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