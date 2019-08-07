Мурашки для "очаровашки": жена Игоря Николаева выложила фото отдыха в Абхазии

СУХУМ, 7 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Жена звезды российской эстрады Игоря Николаева, певица Юлия Проскурякова выложила в Instagram фотографии и видео с отдыха в Абхазии.
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Абхазия...😍 прекрасная, гостеприимная страна в которой всё красиво и очень вкусно!😋😉 Мы побывали на озере Рица, съездили на дачу И.В. Сталина, увидели молочный водопад, побывали на форелевом хозяйстве и, конечно, съели невероятно-вкусную форель, попробовали местный лимонад и настоящее домашнее абхазское вино, которое пахнет! виноградом!!!😉👌🏻 Это кайф!!! Спасибо за организацию, помощь и гостеприимство @ahellesss.ahellesovich и всей его дружной семье!!! #гитис #эскурсиявабхазию с @ahellesss.ahellesovich @miriam_holmes @juliapilipovich @mavroin @susov18 @marina.kikeeva @antoniakravt !!!
Кадры были сделаны во время экскурсии на даче Сталина и на озере Рица. Помимо фотографий, Юлия Проскурякова выложила видеоролик, где она с большим удовольствием пьет озерную воду, черпая ее руками. Поклонники певицы поинтересовались в комментариях, безопасно ли пить эту воду.
"Вода чистейшая и вкуснейшая, просто мы настолько отвыкли от этого, а ведь раньше люди пили воду из источников и родников, да и из рек тоже", - написала певица.
"А на даче Сталина какие ощущения? Просто ужасные, будто он ходит и следит за вами. Все мрачное! Ужасно!", - написали поклонники.
"Мурашки по коже...", - согласилась Проскурякова.
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"Абхазия прекрасная, гостеприимная страна, в которой все красиво и очень вкусно. Мы побывали на озере Рица, съездили на дачу Сталина, увидели молочный водопад, побывали на форелевом хозяйстве и, конечно, съели невероятно вкусную форель. Это кайф!" - пишет она.
Подписчики оживленно откликнулись на публикацию. Многие восхищались внешностью певицы и отмечали, что у нее приподнятое настроение.
"Какая красота, Абхазия прекрасная страна! Юлечка, а вы очаровашка среди такой красоты, природы! Отдыхайте, набирайтесь сил для новых свершений, счастья вам и вашей группе", - написала одна из подписчиков.
Проскурякова осталась довольна местным лимонадом и домашним абхазским вином, которое, по ее словам, пахнет виноградом.
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Юлия Проскурякова - российская поп-певица и актриса, третья супруга певца и композитора Игоря Николаева. В 2013 году вышел ее первый сольный альбом "Ты мое счастье" с песнями Игоря Николаева и его дочери от первого брака Юлии Николаевой. В фильмографии Проскуряковой четыре художественных фильма.
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