Цена против расстояния: эксперты разошлись в оценках самого популярного курорта Абхазии

СУХУМ, 3 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Российский курортный сервис бронирования жилья Tvil.ru назвал Гагру самым популярным курортом республики минувшего лета, однако по данным работающего в Абхазии консалтинга MaltsevaPro первой по популярности в 2019 году стала Пицунда.

Рейтинг курортного сервиса Tvil.ru подготовлен на основе оплаченных броней для проживания с 1 по 31 августа.

По словам гостиничного консультанта консалтинга MaltsevaPro Марии Мальцевой, данные Tvil.ru не могут быть оптимальным источником для подведения всех итогов летнего сезона в республике.

"Сервис готовит статистику только по тем людям, которые бронировали номера через его площадку. Эта статистика не может быть оптимальной, так как нужно собирать статистику со всех каналов продаж. Если бы статистика была общей, она была бы полноценной", - объяснила она.

Консалтинговая компания MaltsevaPro ведет активную работу с гостиничными консультантами во многих регионах Абхазии – от Цандрипша до Сухума. По словам Мальцевой, согласно собранной ими информации, наиболее популярным летним курортом в Абхазии в 2019 году стала Пицунда, где свободных гостиничных номеров не найти даже в сентябре, в отличие от Гагры, где поток туристов идет на спад.

"Пицунда в этом году более популярна благодаря своим ценам, кроме того, там более спокойное море и песчаный берег ", - добавила она.

По данным Tvil.ru, летом туристы отдыхали на курортах Абхазии в среднем от 8,5 до 12 ночей. Мальцева отметила, что количество дней отдыха преувеличено.

"Если раньше мы наблюдали, что гости отдыхают до 10 ночей, то в этом году глубина отдыха гостей снизилась до 7 ночей. В сентябре люди отдыхают по 5-7 ночей, но это также зависит от региона. В Гудауте приезжают на короткий промежуток времени, так как нет рекламы курорта и у него плохая репутация. Гость стал очень избирательным, он тщательно рассматривает отзывы в интернете и делает выбор в пользу тех объектов, у кого положительная репутация", - сказала она.

Самым дорогостоящим курортом, по мнению Мальцевой, в Абхазии остается Гагра. Одна из причин – более высокий уровень качества гостиниц и отелей.

"Кроме того, в Гагре самая выгодная локация для курортного города – близость к границе и первая береговая линия у большинства гостиниц. Также в городе особый климат, ионизированный воздух", - объяснила гостиничный консультант.

По данным Министерства по курортам и туризму Абхазии на 20 августа 2019 года, в отелях и гостиницах республики отдохнули порядка 250 тысяч туристов.

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