Пансионат "Ауадхара" может продлить турсезон до середины октября

Туристический сезон на Ауадхаре в настоящем году открылся 15 мая и может продлиться до середины октября.

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Пансионат "Ауадхара" готов принимать туристов до середины октября, сообщил на радио Sputnik Абхазия управляющий пансионатом Астан Аристава.

Закрытие турсезона на горноклиматическом и бальнеологическом курорте Ауадхара зависит от погоды, уточнили в пансионате.

"Если снег не выпадет, то мы хотим до середины октября поработать. Отдыхающие забронировали места наперед. Ближайшие две недели свободных мест в нашем пансионате нет, но уже к концу сентября поток уменьшится", – сказал он.

Как правило, на Ауадхаре снег выпадает в конце октября, но в прошлом году первый снег здесь выпал 15 ноября.

Курортный сезон на Ауадхаре в 2019 году открылся 15 мая. По словам управляющего пансионатом "Ауадхара", в этом году туристов было больше, чем за все последние восемь лет.

Первое время работники пансионата столкнулись с множеством проблем: вышел из строя генератор электричества, пришлось ремонтировать пансионат. Все это принесло неудобства первому потоку туристов, которые остановились в "Ауадхаре".Однако, несмотря на неудобства, туристический поток в пансионате "Ауадхара" был большой, отметил Астан Аристава.

Пансионат "Ауадхара" расположен в горах Абхазии на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря на территории Рицинского Реликтового Национального Парка, недалеко от известных минеральных источников "Ауадхара".

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