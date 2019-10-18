Без мужей и детей: Гагра вошла в топ-10 городов для женщин-путешественниц

Дольше всего женщины в октябре-ноябре останавливаются в Алупке и в Сочи. А на одну ночь женщины приезжают в Иркутск.

СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru назвал самые популярные города, которые выбирают женщины для осенних поездок.

В первую десятку городов для женского туризма в октябре и ноябре вошли города-курорты Ялта, Алупка и Сочи, горный курорт Красная Поляна, город на озере Селигер Осташков, столица Урала Екатеринбург, а также Петербург, Иркутск, Калининград и город Гагра.

По данным Tvil.ru, женщины-туристы бронируют поездки в октябре и ноябре без мужчин и детей на период от 1 до 8,7 ночей и тратят на проживание от 600 рублей в сутки до 3 тысяч рублей в сутки.

Дешевле всего женщинам отдыхать в конце осени в Гагре: здесь аренда жилья для отдыха обойдется в среднем в 600 рублей в сутки. Дороже всего – в Осташкове (3 тысячи рублей в сутки).

Десять городов, популярных у женщин в конце осени по версии Tvil.ru:

Ялта – 1700 рублей / 6 ночей

Сочи – 1155 рублей / 8,5 ночи

Алупка – 1225 рублей / 8,7 ночи

Санкт-Петербург – 1823 рубля / 4 ночи

Красная Поляна – 1683 рубля / 3,5 ночи

Екатеринбург – 1140 рублей / 5 ночей

Иркутск – 1500 рублей / 1 ночь

Калининград – 1105 рублей / 7 ночей

Осташков – 3000 рублей / 7 ночей

Гагра – 600 рублей / 4 ночи

Список городов для женского туризма составлен на основе оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и коттеджей на период с 1 октября по 30 ноября 2019 года.

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