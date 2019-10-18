02:10 19 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.95
  • EUR71.13
Поиск

Без мужей и детей: Гагра вошла в топ-10 городов для женщин-путешественниц

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
Получить короткую ссылку
304540
Sputnik Абхазия

Дольше всего женщины в октябре-ноябре останавливаются в Алупке и в Сочи. А на одну ночь женщины приезжают в Иркутск.

СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru назвал самые популярные города, которые выбирают женщины для осенних поездок.

Осень
CC0
Место под солнцем: примеряем абхазский "бархат"

В первую десятку городов для женского туризма в октябре и ноябре вошли города-курорты Ялта, Алупка и Сочи, горный курорт Красная Поляна,  город на озере Селигер Осташков, столица Урала Екатеринбург, а также Петербург, Иркутск, Калининград и город Гагра.

По данным Tvil.ru, женщины-туристы бронируют поездки в октябре и ноябре без мужчин и детей на период от 1 до 8,7 ночей и тратят на проживание от 600 рублей в сутки до 3 тысяч рублей в сутки.

Дешевле всего женщинам отдыхать в конце осени в Гагре: здесь аренда жилья для отдыха обойдется в среднем в 600 рублей в сутки. Дороже всего – в Осташкове (3 тысячи рублей в сутки).

Десять городов, популярных у женщин в конце осени по версии Tvil.ru:

  • Ялта – 1700 рублей / 6 ночей
  • Сочи – 1155 рублей / 8,5 ночи
  • Алупка – 1225 рублей / 8,7 ночи
  • Санкт-Петербург – 1823 рубля / 4 ночи
  • Красная Поляна – 1683 рубля / 3,5 ночи
  • Екатеринбург – 1140 рублей / 5 ночей
  • Иркутск – 1500 рублей / 1 ночь
  • Калининград – 1105 рублей / 7 ночей
  • Осташков – 3000 рублей / 7 ночей
  • Гагра – 600 рублей / 4 ночи

Список городов для женского туризма составлен на основе оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и коттеджей на период с 1 октября по 30 ноября 2019 года.

Читайте также:

Теги:
Гагра, отдых в Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Экспонаты Эльбургана, абазинская кухня и танцы: фестиваль "Абаза" в Сухуме
Борис договорился: какую сделку с ЕС по Brexit заключил британский премьер
Программа фестиваля Абаза в Абхазии
Свадьба, кухня и борьба: программа фестиваля "Абаза" в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia