Ползком в сердце горы: поход в Нижнюю Шакуранскую пещеру

Большая часть спелеотура в Нижнюю Шакуранскую пещеру проходит по руслу подземной реки. Тоннели, длина которых более 1500 метров, ведут к двум большим залам со множеством сталактитов, сталагмитов и водопадов.

"Самые надежные" туроператоры Абхазии прямо на пляже предлагают разнообразные экскурсионные программы: зажигательную Гагру, уютную и семейную Пицунду, кладезь древних памятников Новый Афон и, конечно, современную столицу - Сухум.

Василий Никулин, Sputnik

Не Рицей единой

Можно осмотреть руины Бзыбской крепости, посетить дюжину водопадов. Предлагается: продегустировать мед, вино и чачу на смотровой площадке "Прощай, Родина!", нырнуть в глубины Голубого озера, проскакать на лошадях по Иверской горе и подстрелить орла из рогатки в Юпшарском ущелье. Или просто пронестись на банане, ведомым удалым скутеристом, высовывая язык из-под надвигающегося на тебя теплохода "Рица".

Вообще, жизнь туриста в Абхазии однообразна, конечно, если вы не отправились собирать грибы в горы без проводника или не решили в два часа ночи углубиться в частный сектор изучать местные достопримечательности.

Мне хотелось чего-то большего, чем озеро Рица и не хотелось сомнительных приключений с дегустацией непостижимого.

Я выбрал спелеотур в нижнюю Шанкуранскую пещеру. "Эксклюзивный маршрут! Только у нас! Под землей мы не встретим деревянных тропинок, в пещеру не проведено освещение и рельсы с вагонетками. Надев гидрокостюмы и вооружившись фонарями, мы будем пробираться вглубь горизонтальной пещеры по руслу подземной реки", - заверили в компании, предоставляющей экстремальные услуги.

Горная "ГАЗель" и чудеса воды

На следующий день в 09:00 нас забирают из Сухума на "уазике". Компания собралась разношерстная – кто-то едет на четырехдневный тур (каньонинг, рафтинг, треккинг, роупджампинг), кто-то просто сплавляться на рафте, а мы – мы ползем в сердце горы.

Дорога к Шанкуранской пещере от Сухума лежит через Кодорское ущелье. Проехали Келасур, где можно найти остатки башен Великой Абхазской стены (по некоторым данным, третьей по величине, после Китайской). Свернули с Абжуйского шоссе на дорогу, которая идет вдоль реки Мачара через родину Лаврентия Берия - поселок Мерхеул.

Вынужденная остановка у Мерхеулского источника - у нашего "уазика" явно были другие планы на этот день. Пользуясь свободной минутой, сообщаю любимому тестю, что собираюсь залезть в пещеру.

– Экстремалы…Осторожнее там! Чего вы там увидите!? Нашли интерес… Лучше возьмите чачи, да спокойно посидите дома, - посоветовал тесть, вытаскивая из мутных волжских вод, где-то под Астраханью очередного десятикилограммового сома.

С завидным постоянством к источнику подъезжают экскурсионные группы и многочисленные местные жители. Минеральная вода Мерхеульского источника волшебная! – так думают все. Она не только выводит камни из почек, но и чудесным образом очищает автомобильные радиаторы от отложений.

Еще полтора часа тряски, и мы выползаем из "ГАЗели" в Захаровке.

После завтрака нас познакомили с инструктором, он подобрал походное обмундирование, соответствующее нашим размерам, и мы двинулись хорошо протоптанной тропой к Шакуранской пещере.

Пещерные жители

Итак, Нижняя Шакуранская пещера находится в Гулрыпшском районе, в полутора километрах к югу от села Захаровка на правом берегу реки Джампал.

Миновав село и апацху на его окраине, предназначенную для многочисленных посетителей Шакуранского водопада, мы подходим к "Волчьим воротам" - природной арке в скале.

Считается, что, если влюбленные пройдут под аркой крепко держась за руки и будут внимательно смотреть под ноги, чтобы ненароком не свалиться в обрыв, то любовь их окрепнет, в силу магического характера присущего данному месту, и жить эти парочки будут долго и счастливо. "Волчьи ворота" мы прошли максимально быстро и по одиночке, так как среди нас влюбленных не было и не предвиделось. Одним словом, вышли из них - эгоистами.

Далее тропа вела с одной стороны вдоль крутого обрыва, а с другой вдоль скалы, нависающей над головой.

Внимание! Надевайте нескользящую обувь с закрытой пяткой. Тропинка мокрая из-за обилия карстовых родников, даже в сухую погоду. Ограждений нет, а страховочные металлические тросы натянуты только на самых опасных участках, где без них можно разве что ползти.

У входа в пещеру переодеваемся в гидрокостюмы, пара прощальных фото. Складываем вещи в рюкзак, по пояс в воде проходим вглубь пещеры и "выключаем день".

© Foto/ apsnyadventure Нижняя Шакуранская пещера

Вход в пещеру расположен между третьей и четвертой ступенями Шакуранского водопада. Свод пещеры на входе достигает высоты 10 метров. Горизонтальные тоннели пещеры имеют минимальный уклон, и большая часть маршрута проходит вглубь скалы по руслу подземной реки Шакуран. Тоннели, длина которых более 1500 метров, ведут к двум большим залам со множеством сталактитов, сталагмитов и водопадов.

Множество накопительных "ванн", расположенных на разных уровнях, образуют многоступенчатые водопады. По этим ступеням, местами вплавь, мы пробираемся к дальним залам пещеры. Половину маршрута проходим по пояс в воде.

В свет налобного фонаря попадает коричневая в крапинку мышь, она в испуге бросается в воду, молниеносно, как опытный пловец, переплывает реку и прячется в расщелину в стене. Зрелище не для слабонервных. Хочется повернуть назад.

Но мы продолжаем движение, инструктор предупреждает о подводных камнях, мы все равно спотыкаемся. Теперь более внимательно осматриваем стены и потолок на предмет живых существ. Я стараюсь не думать про тех, кто может быть под водой, но думаю про медведя и леопарда, которые теперь идут за нами, чтобы сожрать в одном из двух залов пещеры.

© Foto/ apsnyadventure Нижняя Шакуранская пещера

На потолке время от времени встречаются надписи туристов, мечтающих увековечить память о себе в наскальном стиле, типа "Сережа 2008" и пещерные кузнечики - устрашающего вида прыгучие насекомые, похожие на пауков.

Ни медведей, ни даже минискорпионов, которыми нас пугали еще при входе, мы так и не повстречали, зато успели заметить в свете фонаря подземную бабочку, летевшую куда-то по своим "темным"делам.

Тьма, глина и свет божий

Поход по пещере в гидрокостюме не причиняет дискомфорта, за исключением того, что сильно мерзнут кисти рук. Разговариваем тихо, стоит повысить голос и уже непонятно, что говорит собеседник – такова акустика пещеры.

Следующее испытание на прочность - зона с пятиметровыми ваннами, дно которых покрыто толстым слоем жидкой глины. Ноги проваливаются в неприятное месиво выше колена, как будто наступил в жидкий пластилин. Следуем строго за инструктором, ползем змейкой, первая ванна, вторая, третья, черт, когда же конец?

Дальше пещера ступенчато устремляется вверх, сужается по высоте, то и дело цепляешься каской об потолок, появляются сталактиты, сталагмиты и всевозможные сталогнаты.

В некоторых местах забраться в очередную ванну самостоятельно невозможно. Высота стенки выше человеческого роста, воды по грудь. Скрещиваем руки, инструктор становится на них, и мы, буквально, забрасываем его наверх.

Остальным забираться проще, их вытаскивают за руки сверху. Вскоре пещера разделяется на два рукава, мы свернули налево, попив чистейшей водицы из водопада, который струится откуда-то из потолка. Тут мы подошли к цели нашего путешествия – сердцу горы. Воды под ногами уже не было, мы семенили по камням и глине. Чтобы попасть в зал, который по размерам схож с самым маленьким залом Ново-Афонской пещеры "Апсны", нужно по-пластунски пролезть в узкое отверстие и вот вы на месте. Поражает не сам зал, а то, что вы в него наконец добрались.

© Foto/ apsnyadventure Нижняя Шакуранская пещера

Инструктор предлагает сесть поудобнее, выключить фонари и насладиться темнотой, насколько я понял, это обязательный аттракцион спелеотура, что мы и сделали. Сидя в темноте, облепленный глиной с головы до ног, я терпеливо ждал, когда все насладятся, чтобы поскорее выйти на свет божий.

Для самых отчаянных туристов, в Шакуранской пещере предусматриваются более экзотические мероприятия. Барахтанье в глиняной грязи в яме, из которой можно выбраться только с помощью альпинистского снаряжения, а также, заплыв под водой через отверстие в скале, так называемый сифон, чтобы посмотреть участок пещеры, для совсем "отмороженных" спелеологов-любителей. От этих удовольствий мы решили отказаться.

В лагере нас поджидал горячий обед и душ. Из-за небольших накладок в Сухум мы вернулись около десяти вечера уставшие, но довольные.

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