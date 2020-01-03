Сюрприз для Леры: участник шоу "Ты супер!" Кирилл Есин встретил Новый год в Абхазии

Участник детского вокального конкурса "Ты супер!" Кирилл Есин давно мечтал встреть Новый год без снега, его желание исполнилось в Абхазии.

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Финалист первого сезона детского вокального конкурса "Ты супер!" и участник суперсезона шоу Кирилл Есин приехал в Абхазию встретить Новый 2020 год.

По его словам, он давно хотел встреть зимний праздник без снега, и, наконец, его желание сбылось в Абхазии. "Со снегом уже не то, хотелось чего-то нового", - сказал юный певец.

Поехать в Абхазию Кириллу предложил близкий друг семьи Валерии Адлейба, победительницы проекта "Ты супер!". Так как Кирилл уже давно не видел Леру, он с удовольствием согласился.

"Он предложил мне сделать сюрприз Лере, я согласился. Лера знала, что в новогоднюю ночь к ним приедет друг семьи, но то, что еду и я, не знала, это был сюрприз. Мы приехали, друг семьи, Руслан, заходит, и потом через две минуты захожу я. Увидев меня, Лера очень обрадовалась, начала визжать от радости", - подчеркнул Кирилл Есин.

В новогоднюю ночь Валерия Адлейба повела своего гостя на главную елку Очамчыры. "Мне здесь все нравится, не могу что-то отдельно выделить, вчера мы еще были на елке в Сухуме, елка красивая, вся в фонариках", - отметил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kirillesin. (@kirillesin.123) 31 Дек 2019 в 10:35 PST

По завершении первого сезона шоу "Ты супер!" Кирилл Есин решил получить образование по вокалу.

"Мы после проекта пошли в школу вокала, где учительница сказала – "Так он же у вас петь не умеет". На это мы ответили, что я пришел именно для того чтобы научиться, получить вокальное образование. Уже несколько лет занимаюсь вокалом, а перед проектом "Ты супер!" учился игре на саксофоне", - говорит юный певец.

Как говорит Кирилл, после участия в "Ты супер!" его жизнь начала ощутимо меняться. Даже отношение одноклассников в школе изменилось, они радовались за него и поздравляли с успехами в конкурсе.

Визит в Абхазию для Кирилла Есина завершится 4 января. Он рассказал, что планирует в дальнейшем исполнять свои песни и записывать клипы. Сейчас Кирилл участвует в детских вокальных конкурсах, в том числе благотворительных.

Проект Международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ "Ты супер!" впервые стартовал в 2017 году и объединил 92 юных вокалиста из детских домов, приемных семей и школ-интернатов России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Тогда победительницей конкурса стала Валерия Адлейба из Абхазии.

Читайте также: