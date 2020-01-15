За климатической экзотикой: в новогодние каникулы Абхазию посетили 15 тысяч туристов

СУХУМ, 15 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. С 28 декабря по 15 января Абхазию посетили 15 тысяч туристов, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя Госкомитета по курортам и туризму республики Астамур Барциц.
По его словам, в это число входят туристы, которые посетили республику с однодневным визитом, и те, кто отдыхал в домах отдыха, пансионатах и гостиницах Абхазии.
По традиции, чаще всего отдыхающие ездили в Рицинский национальный парк. По данным на 10 января, его посетили около 10 тысяч туристов. Популярностью среди гостей республики пользовались также Ботанический сад, село Каманы и Сухумский обезьяний питомник.
Больше всего туристов в новогодние каникулы посетили Сухум, - отели города были заполнены на 80% - а также Новый Афон и Гагру.
"Туристов в Абхазии привлекают красота природы, погодные условия. Зимой очень тепло, а люди всегда спешат убежать от холода. Погода нам позволяет проводить экскурсионные программы. Вся экзотика Абхазии заключается в том, что за 30-40 минут вы от теплого моря можете на машине добраться до заснеженных предгорий", - объяснил Барциц.
По его словам, прошедшие политические беспорядки не сильно повлияли на бронирование гостиниц и количество проведенных экскурсий.
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