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За климатической экзотикой: в новогодние каникулы Абхазию посетили 15 тысяч туристов

© Sputnik / Акоп Кущян
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
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По данным Госкомитета по курортам и туризму Абхазии, больше всего туристов в новогодние каникулы было в Сухуме, Новом Афоне и Гагре.

СУХУМ, 15 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. С 28 декабря по 15 января Абхазию посетили 15 тысяч туристов, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя Госкомитета по курортам и туризму республики Астамур Барциц.

По его словам, в это число входят туристы, которые посетили республику с однодневным визитом, и те, кто отдыхал в домах отдыха, пансионатах и гостиницах Абхазии.

По традиции, чаще всего отдыхающие ездили в Рицинский национальный парк. По данным на 10 января, его посетили около 10 тысяч туристов. Популярностью среди гостей республики пользовались также Ботанический сад, село Каманы и Сухумский обезьяний питомник.

© Sputnik / Владимир Песня
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Больше всего туристов в новогодние каникулы посетили Сухум, - отели города были заполнены на 80% - а также Новый Афон и Гагру.

"Туристов в Абхазии привлекают красота природы, погодные условия. Зимой очень тепло, а люди всегда спешат убежать от холода. Погода нам позволяет проводить экскурсионные программы. Вся экзотика Абхазии заключается в том, что за 30-40 минут вы от теплого моря можете на машине добраться до заснеженных предгорий", - объяснил Барциц.

По его словам, прошедшие политические беспорядки не сильно повлияли на бронирование гостиниц и количество проведенных экскурсий.

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Теги:
Гагра, Новый Афон, Сухум


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