Абхазия вошла в десятку направлений для снятия стресса после изоляции у россиян

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей соцсетей и выявил направления, где, по мнению россиян, лучше всего снять стресс и поправить здоровье после домашней изоляции.

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Абхазия стала вторым по популярности направлением, где россияне хотели бы отдохнуть после снятия карантинных мер, такие данные приводит российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru на основе своего опроса.

"Более половины туристов поедет в Крым (51.61%) восстанавливаться и лечиться, когда откроются курорты. Еще 11,69% опрошенных проголосовали за курорты Абхазии, 10.48% — за озеро Байкал и 10.08% — за курорты Краснодарского края", - говорится в сообщении.

По данным опроса Tvil.ru и по мнению пользователей соцсетей, менее популярными для спокойного отдыха и лечения являются Алтайский край и Карелия (по 5.65%), Ставропольский край (2.82%), Башкирия и Ленинградская область (по 0.81%), а также Свердловская область (0.4%).

Десять направлений для снятия стресса и лечения после изоляции:

1. Крым - 51.61%

2. Абхазия - 11,69%

3. Байкал - 10.48%

4. Краснодарский край - 10.08%

5-6. Алтайский край и Карелия - 5.65%

7. Ставропольский край - 2.82%

8-9. Башкирия и Ленинградская область - 0.81%

10. Свердловская область - 0.4%

Ранее сообщалось, что абхазские города вошли в список курортов, где туристы бронируют отдых летом 2020 на более чем две недели. Такие данные приводит российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Читайте также: