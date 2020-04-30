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Абхазия вошла в десятку направлений для снятия стресса после изоляции у россиян

© Sputnik Марианна Кубрава
Отдых в Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20200430/1030015184/Abkhaziya-voshla-v-desyatku-napravleniy-dlya-snyatiya-stressa-posle-izolyatsii-u-rossiyan.html

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей соцсетей и выявил направления, где, по мнению россиян, лучше всего снять стресс и поправить здоровье после домашней изоляции.

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Абхазия стала вторым по популярности направлением, где россияне хотели бы отдохнуть после снятия карантинных мер, такие данные приводит российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru на основе своего опроса.

"Более половины туристов поедет в Крым (51.61%) восстанавливаться и лечиться, когда откроются курорты. Еще 11,69% опрошенных проголосовали за курорты Абхазии, 10.48% — за озеро Байкал и 10.08% — за курорты Краснодарского края", - говорится в сообщении.

По данным опроса Tvil.ru и по мнению пользователей соцсетей, менее популярными для спокойного отдыха и лечения являются Алтайский край и Карелия (по 5.65%), Ставропольский край (2.82%), Башкирия и Ленинградская область (по 0.81%), а также Свердловская область (0.4%).

Отдых туристов на пляже Черного моря в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазия вошла в "посткризисный" список туроператоров России

Десять направлений для снятия стресса и лечения после изоляции:
1. Крым - 51.61%
2. Абхазия - 11,69%
3. Байкал - 10.48%
4. Краснодарский край - 10.08%
5-6. Алтайский край и Карелия - 5.65%
7. Ставропольский край - 2.82%
8-9. Башкирия и Ленинградская область - 0.81%
10. Свердловская область - 0.4%

Ранее сообщалось, что абхазские города вошли в список курортов, где туристы бронируют отдых летом 2020 на более чем две недели. Такие данные приводит российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

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