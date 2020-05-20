Отели Абхазии начали открывать бронь с 1 июня 

Бронирование в гостиницах в условиях пандемии происходит в онлайн-режиме и в подавляющем большинстве случаев не предполагает внесение предоплаты.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Гостиницы и отели Абхазии открыли бронирование номеров с 1 июня.

Забронировать поездку и номера в гостиницах, отелях, санаториях, домах отдыха Абхазии уже можно на сайтах популярных российских туроператоров, таких как "Библиоглобус", "АйСиЭс", "Интурист", "Анекс тур".

Средняя цена проживания на семь ночей в Гагре и Сухуме обойдется в 16 000 рублей, в Гудауте - 11 000 рублей, в Новом Афоне- 13 000 рублей и в Пицунде - 12 000 рублей.

Корреспондент Sputnik связался с представителями гостиниц в городах Абхазии, те, с кем удалось поговорить подтвердили, что открывают бронь с 1 июня.

В большинстве гостиниц номера можно забронировать онлайн без предоплаты, в случае внесения предоплаты и продления ограничительных мер, связанных с закрытием абхазо-российской границы, владельцы, по их словам, готовы вернуть всю сумму туристам.

На сайтах российских авиакомпаний также можно найти рейсы в Сочи на 1 июня. К примеру, цена на перелет Москва-Сочи без пересадок обойдется в среднем в 4 000 рублей. А вот билетов на поезд из Москвы в Сухум на первые числа июня еще нет в продаже. Приехать в Сухум на поезде в начале июня можно будет из Санкт-Петербурга, билет обойдется в 1677 рублей.

Ранее в интервью на радио Sputnik президент "Гильдии отельеров Абхазии" Астамыр Ахба выступил с более осторожным прогнозом, он заявил, что надеется на приезд туристов в Абхазию можно в конце июня, так как ситуация с турсезоном в республике напрямую связана с коронавирусными мерами в России.

Согласно указу президента Абхазии Аслана Бжания, в связи с эпидемиологической ситуацией в республике и опасностью массового распространения коронавирусной инфекции до 1 июня ограничен въезд через абхазо-российскую границу иностранных граждан и лиц без гражданства. Исключение распространяются на:

⁃ работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованные в Абхазии

⁃ военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, Объединенной российской военной базы

⁃ водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки.

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