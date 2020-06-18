Абхазия возглавила рейтинг самых популярных курортов лета 2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил рейтинг самых популярных зарубежных направлений у туристов для отдыха летом 2020.

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Абхазия возглавила список самых популярных летних направлений среди туристов, пишет сайт Tvil.ru.

По данным агентства, 94% оплаченных заявок на лето приходятся на Пицунду, Новый Афон, Гагру, Сухум.

Летний отдых туристам в Абхазии в этом году на 11 ночей обойдется в 24411 рублей на троих человек.

Дешевле будет отдохнуть в Беларуси, там средний чек на семью из трех человек составляет 18861 рублей, в среднем, на восемь ночей.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

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