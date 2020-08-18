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Отдых в Гаграх

Гагра попала в десятку популярных направлений для отдыха в сентябре

© Sputnik Илона Хварцкия
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно поехать в отпуск в сентябре.

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Гагра попала в десятку курортов, популярных среди туристов для отпуска в сентябре.

По данным сервиса Tvil.ru, отдых в сентябре планируют на период от 1 до 10,7 ночи. При этом проживание обойдется от 1,3 до 7,1 тысячи рублей в сутки.

Дешевле всего отдохнуть можно в сентябре в Гагре, Кисловодске и Казани - до 1,5 тысячи рублей в сутки, дороже — в Лахденпохье - более 7 тысяч рублей в сутки.

Данные предоставлены на основании оплаченных заявок жилья для отдыха туристами на период с 1 по 30 сентября 2020 года:

  • Крым, Ялта — 3 163,6 рублей/9,25 ночи
  • Краснодарский край, Сочи — 1 971,18 рублей/10,7 ночи
  • Карелия, Лахденпохья — 7 109,38 рублей/4,57 ночи
  • Тверская область, Осташков — 3 968,18 рублей/5,5 ночи
  • Волгоградская область, Волгоград — 3 080 рублей/1 ночь
  • Ростовская область, Ростов-на-Дону — 2 415,43 рублей/1,17 ночи
  • Ленинградская область, Санкт-Петербург — 2 308,14 рублей/6,45 ночи
  • Абхазия, Гагра — 1 514,38 рублей/10,5 ночи
  • Ставропольский край, Кисловодск — 1 485,65 рублей/9,18 ночи
  • Татарстан, Казань — 1 275 рублей/10 ночи

Граница Абхазии и России открыта для туристов с 1 августа.

Ранее российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru сообщал, что Гагра вошла в топ-10 городов для экзотического отдыха в августе.

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