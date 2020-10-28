Минтуризма Абхазии: бронирование номеров на новогодние праздники неактивное

СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Бронирование номеров туристами на новогодние праздники неактивное, сказал глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба во время пресс-конференции на Абхазском телевидении в среду 28 октября.

"На мой взгляд, это обусловлено тем, что в России работает так называемая система кешбэка - граждане России, которые путешествуют по территории России, получают обратно до 20% потраченных на туризм денег", - заметил он.

Данное обстоятельство – очень серьезное подспорье для того, чтобы граждане России проводили свой отдых в пределах своей страны, что влияет на туристический сектор Абхазии, считает Хишба.

С момента открытия российско-абхазской границы для туристов, 1 августа, республику посетили более 600 тысяч человек.

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