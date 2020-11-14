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Объявлен конкурс на разбработку логотипа туристического бренда Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20201114/1031284551/Obyavlen-konkurs-na-razbrabotku-logotipa-turisticheskogo-brenda-Abkhazii.html

Прием заявок на участие в конкурсе начинается с 15 ноября. Победителя ждет приз в размере 50 тысяч рублей.

СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Министерство туризма Абхазии объявило о проведении конкурса на разработку логотипа туристического бренда Абхазии, сообщается на сайте ведомства.

Конкурс пройдет в четыре этапа:

  • с 15 ноября по 26 декабря - прием работ конкурсантов в электронном виде по адресу Abkhazia-travel@yandex.ru.
  • с 26 по 27 декабря включительно - работа Экспертного совета по выбору десяти лучших конкурсных работ.
  • с 28 декабря по 20 января 2021 года - выбор общественным голосованием трех лучших работ из десяти, отобранных Экспертным советом. Голосование пройдет на сайте Минтуризма.
  • с 20 по 22 января включительно – Конкурсная комиссия выберет победителя из трех работ, отобранных по итогам общественного голосования. 

Победитель получит приз в размере 50 тысяч рублей, а также возможность создать логотип туристического бренда Абхазии. На сайте ведомства представлено Техническое задание для создания логотипа.

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