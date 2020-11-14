Объявлен конкурс на разбработку логотипа туристического бренда Абхазии

СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Министерство туризма Абхазии объявило о проведении конкурса на разработку логотипа туристического бренда Абхазии, сообщается на сайте ведомства.
Конкурс пройдет в четыре этапа:
- с 15 ноября по 26 декабря - прием работ конкурсантов в электронном виде по адресу Abkhazia-travel@yandex.ru.
- с 26 по 27 декабря включительно - работа Экспертного совета по выбору десяти лучших конкурсных работ.
- с 28 декабря по 20 января 2021 года - выбор общественным голосованием трех лучших работ из десяти, отобранных Экспертным советом. Голосование пройдет на сайте Минтуризма.
- с 20 по 22 января включительно – Конкурсная комиссия выберет победителя из трех работ, отобранных по итогам общественного голосования.
Победитель получит приз в размере 50 тысяч рублей, а также возможность создать логотип туристического бренда Абхазии. На сайте ведомства представлено Техническое задание для создания логотипа.
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