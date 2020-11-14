Объявлен конкурс на разбработку логотипа туристического бренда Абхазии

За весь период пандемии в Ткуарчале и Ткуарчалском районе было выявлено 198 случаев коронавирусной инфекцией.

Ранее на совещании в Минэкономики Абхазии 13 ноября гендиректор "Черноморэнерго" заявил, что проблемы с электроэнергией в Абхазии могут не решиться даже с учетом перетока из России.