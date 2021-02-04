Абхазия попала в топ-10 популярных направлений для отдыха в 2021 году

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Абхазия попала в десятку популярных направлений для отдыха в 2021 году, по данным сайта TVIL.RU.
Аналитики сайта TVIL.RU определили, что число бронирований в 2021 году выросло на 25% относительно прошлого года.
Крым, Краснодарский край, Ленинградская область, Карелия, Кемеровская область, Ставропольский край, Московская область, Башкирия (Башкортостан) и Карачаево-Черкесия в Российской Федерации, а также Абхазия составили десятку популярных направлений для путешествий 2021 года.
По статистике TVIL.RU, туристы планируют путешествия от трех до десяти ночей и тратят на бронирование жилья от 1555 до 7949 рублей в сутки.
Квартиры в Ставропольском крае дешевле всего обходятся туристам в этом году. Стоимость посуточной аренды коттеджа в Кемеровской области составляет более семи тысяч рублей.
Список составлен на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха в 2021 году.
Десять популярных направлений для путешествий в 2021 году:
- Крым – 3162 рублей 10 ночей
- Краснодарский край – 2573 рублей 11 ночей
- Абхазия - 2140 рублей 10 ночей
- Ленинградская область – 2571 рублей 6 ночей
- Карелия - 5966 рублей 5 ночей
- Кемеровская область - 7949 рублей 4 ночи
- Ставропольский край – 1555 рублей 7 ночей
- Московская область – 3613 рублей 3 ночи
- Башкирия (Башкортостан) – 4018 рублей 4 ночей
- Карачаево-Черкесия – 2152 рублей 4 ночей
* Средние траты на аренду жилья в сутки
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