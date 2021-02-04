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Абхазия попала в топ-10 популярных направлений для отдыха в 2021 году

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Сайт бронирования жилья TVIL.RU выявил, куда можно поехать в путешествие в 2021 году в России и Абхазии.

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Абхазия попала в десятку популярных направлений для отдыха в 2021 году, по данным сайта TVIL.RU.

Аналитики сайта TVIL.RU определили, что число бронирований в 2021 году выросло на 25% относительно прошлого года.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Крым, Краснодарский край, Ленинградская область, Карелия, Кемеровская область, Ставропольский край, Московская область, Башкирия (Башкортостан) и Карачаево-Черкесия в Российской Федерации, а также Абхазия составили десятку популярных направлений для путешествий 2021 года.

По статистике TVIL.RU, туристы планируют путешествия от трех до десяти ночей и тратят на бронирование жилья от 1555 до 7949 рублей в сутки.

Квартиры в Ставропольском крае дешевле всего обходятся туристам в этом году. Стоимость посуточной аренды коттеджа в Кемеровской области составляет более семи тысяч рублей.

Список составлен на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха в 2021 году.

Десять популярных направлений для путешествий в 2021 году:

  • Крым – 3162 рублей 10 ночей
  • Краснодарский край – 2573 рублей 11 ночей
  • Абхазия - 2140 рублей 10 ночей
  • Ленинградская область – 2571 рублей 6 ночей
  • Карелия - 5966 рублей 5 ночей
  • Кемеровская область - 7949 рублей 4 ночи
  • Ставропольский край – 1555 рублей 7 ночей
  • Московская область – 3613 рублей 3 ночи
  • Башкирия (Башкортостан) – 4018 рублей 4 ночей
  • Карачаево-Черкесия – 2152 рублей 4 ночей

* Средние траты на аренду жилья в сутки

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