Новый Афон вошел в десятку популярных городов у мужчин в 2021 году

СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Новый Афон вошел в десятку популярных городов для отдыха у мужчин в 2021 году, сообщает сервис бронирования жилья TVIL.RU.
Рейтинг приурочен ко Дню защитника Отечества 23 февраля и выявил, куда отправляются в путешествие больше всего мужчин.
Как выяснилось, мужчины для путешествий в 2021 году выбирают как мегаполисы, так и "малые" города. Среди популярных городов у защитников Отечества Севастополь, подмосковный Подольск, Геленджик, Санкт-Петербург. Не отказываются мужчины и от поездок в Сибирь: Сургут, Красноярск и Шерегеш набрали от семи до четырех процентов.
Еще шесть процентов мужчин отправляются исследовать пещеры в гостеприимной компании местных гидов в Новый Афон, отмечает сервис.
Итак, список десяти популярных городов у мужчин в 2021 году выглядит таким образом:
- Севастополь – 2134 ₽ / 5 ночей *
- Подольск – 1500 ₽ / 1 ночь
- Геленджик – 1277 ₽ / 9 ночей
- Санкт-Петербург – 1994 ₽ / 4 ночи
- Сургут – 2678 ₽ / 1 ночь
- Новый Афон – 1544 ₽ / 9 ночей
- Красноярск – 1408 ₽ / 4 ночи
- Шерегеш – 2500 ₽ / 3 ночи
- Воронеж – 1728 ₽ / 1 ночь
- Казань – 2916 ₽ / 3 ночи
*Процент бронирований турбаз туристами от общего числа заявок
По статистике TVIL.RU, мужчины предпочитают отдыхать в одиночку или компаниями. К примеру, в Санкт-Петербург и Москву они ездят с несколькими друзьями.
Сервис бронирования жилья TVIL.RU помогает забронировать отели, квартиры и дома для путешествий напрямую у владельцев.
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