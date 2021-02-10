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Осень в Абхазии

Новый Афон вошел в десятку популярных городов у мужчин в 2021 году

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210210/1031808730/Novyy-Afon-voshel-v-desyatku-populyarnykh-gorodov-u-muzhchin-v-2021-godu.html

Туристический сезон в Абхазии по традиции начинается в мае. В 2021 году республика планирует принять более миллиона туристов.

СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Новый Афон вошел в десятку популярных городов для отдыха у мужчин в 2021 году, сообщает сервис бронирования жилья TVIL.RU.

© Sputnik / Илона Хварцкия
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Рейтинг приурочен ко Дню защитника Отечества 23 февраля и выявил, куда отправляются в путешествие больше всего мужчин.

Как выяснилось, мужчины для путешествий в 2021 году выбирают как мегаполисы, так и "малые" города. Среди популярных городов у защитников Отечества Севастополь, подмосковный Подольск, Геленджик, Санкт-Петербург. Не отказываются мужчины и от поездок в Сибирь: Сургут, Красноярск и Шерегеш набрали от семи до четырех процентов.

Еще шесть процентов мужчин отправляются исследовать пещеры в гостеприимной компании местных гидов в Новый Афон, отмечает сервис.

Итак, список десяти популярных городов у мужчин в 2021 году выглядит таким образом:

  • Севастополь – 2134 ₽ / 5 ночей *
  • Подольск – 1500 ₽ / 1 ночь
  • Геленджик – 1277 ₽ / 9 ночей
  • Санкт-Петербург – 1994 ₽ / 4 ночи
  • Сургут – 2678 ₽ / 1 ночь
  • Новый Афон – 1544 ₽ / 9 ночей
  • Красноярск – 1408 ₽ / 4 ночи
  • Шерегеш – 2500 ₽ / 3 ночи
  • Воронеж – 1728 ₽ / 1 ночь
  • Казань – 2916 ₽ / 3 ночи

*Процент бронирований турбаз туристами от общего числа заявок

По статистике TVIL.RU, мужчины предпочитают отдыхать в одиночку или компаниями. К примеру, в Санкт-Петербург и Москву они ездят с несколькими друзьями.

Сервис бронирования жилья TVIL.RU помогает забронировать отели, квартиры и дома для путешествий напрямую у владельцев.

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