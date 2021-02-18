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Осень в Абхазии

Точки притяжения: как удержать на высоте турпоток в Абхазию

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210218/1031865870/Rastet-turpotok-v-Abkhaziyu-kak-uderzhat-ego-uroven.html

На 23 февраля и 8 марта туроператоры России ожидают рост спроса на Абхзию в два раза. Sputnik собрал рекомендации представителей российской туристической отрасли о том, как удержать высокий интерес туристов к республике.

Sputnik, Мария Науменко

Российские туроператоры прогнозируют двукратный рост числа забронированных туров в Абхазию с захватом праздников в феврале и марте по сравнению с прошлым годом.  Sputnik узнал у российских экспертов, как властям страны поддержать интерес граждан РФ к республике, чтобы турпоток не снизился после снятия ограничений в других странах и открытия границ.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Наши специалисты отмечают значительное повышение интереса к турам в Абхазию со стороны россиян. По сравнению с прошлым годом спрос увеличился в два раза", - заявили Sputnik в пресс-службе туроператора TUI Россия. Организация отдых в Абхазии - одно из профильных направлений компании.

"Практически 100-процентный прирост бронирований приходится на март. В феврале в Абхазии прохладно и дождливо, и туристы не так активны. В марте же в республике гораздо теплее", - сообщил Sputnik генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

По его словам, в настоящее время есть все предпосылки к тому, что сезон-2021 будет успешным для Абхазии.

Высокий интерес у российских туристов к Абхазии подтверждает и генеральный директор туристической компании Vech Travel Анна Веч.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Сейчас россияне активно бронируют туры в республику, не только на праздники, но и в другие даты. Если сравнивать Абхазию с близлежащими курортами, то она по числу бронирований опережает Красную Поляну и Крым", - отмечает руководитель турфирмы.

Страховки и безопасность туристов

Россию, в первую очередь, интересует защита прав и интересов туристов в Абхазии, отмечает председатель Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко. Недавно организация подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством туризма республики.

"На повестке - вопросы страхования туристов, оказания медицинской помощи и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм", - говорит Давыденко.  

По его мнению, иностранцы, выезжающие в Абхазию, должны быть обеспечены страховкой. В настоящее время 70% туристов приезжают отдыхать в страну без этого документа. Расходы, которые могут возникнуть во время путешествия: осмотр врача с выпиской лекарств или же вызов эвакуационного вертолета, должны нести не бюджеты России или Абхазии, или родственники пострадавшего, а страховые компании, подчеркивает собеседник Sputnik.

© Sputnik / Илона Хварцкия
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"Будем ориентироваться на международный опыт, как это происходит в безвизовых странах. Возможно, наличие страховки нужно будет контролировать на границе", - предполагает эксперт.

Онлайн-декларация исключит очереди на границе

Абхазии нужно упростить пересечение границы, особенно для тех туристов, которые приезжают в страну по турпакету, считает гендиректор Vech Travel Анна Веч.

"Турист, у которого на руках пакет: отель, трансфер и страховка, - должен максимально быстро проходить границу, это может быть что-то наподобие зеленого коридора", - говорит эксперт.

По ее словам, летом на российско-абхазской границе образуются многокилометровые пробки, и люди вынуждены тратить по два-три часа на прохождение паспортного контроля.

"Разумно было бы придумать электронную декларацию, которую можно заполнить самостоятельно в интернете и просканировать этот документ на КПП при пересечении границы", - предлагает гендиректор турагентства.

Кроме того, положительно отразится на сфере туризма появление в республике каршеринга. Сейчас же добраться из Сочи в Абхазию можно только в составе групповой экскурсии либо на рейсовом автобусе, заключила Анна Веч.

Реклама от блогеров и отель 5*

"Необходимо сформировать программу продвижения Абхазии. Это не стоит колоссальных денег, существуют различные бюджетные инструменты: блогеры, соцсети, лидеры мнений", - добавляет Сергей Ромашкин.

© Foto / Ассоциация туроператоров
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Кроме того, по мнению эксперта, Абхазии пришло время подумать об пятизвездочном отеле. Он незначительно повлияет на турпоток, но зато повысит уровень туризма, станет определенным знаком качества для республики в целом. Но для такого проекта нужны инвестиции.

"Существует спрос на такие отели: люди хотят отдыхать в пятерках. Но сейчас в Абхазии максимальный уровень - это 4 звезды", -  отмечает Ромашкин.

Пикассо и балерины в Новоафонской пещере

Выставки, культурно-событийные мероприятия в Новоафонской пещере, одной из самых популярных достопримечательностей Абхазии, также могли бы привлечь дополнительный турпоток, считает глава Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко.

Осень в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"В пещере могли бы проходить концерты классической музыки, балетные постановки, выставки художников и скульпторов, выступать известные артисты. У нас была встреча с одной компанией, которая занимается организацией выставок, и они пообещали привезти в Абхазию коллекцию Сальвадора Дали и Пабло Пикассо", - поделился собеседник Spuntik.

Кроме того, Россия и Абхазия обсуждают создание гастрономической карты республики.

"Турпоток в Абхазию могли бы увеличить событийные мероприятия наподобие фестиваля вина и абхазской кухни. Причем эти события можно было бы проводить вне сезона, когда свободен номерной фонд", - рассуждает Давыденко.

Абхазия должна гарантировать защиту инвестиций

Развитию туротрасли Абхазии также поможет новый закон о туризме. Он действует в республике с 2005 года, и его нормы устарели, говорит председатель Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко.

© Foto / Официальный сайт Президента Республики Абхазия
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"Было бы правильно включить в законопроект пункты, которые гарантируют иностранным инвесторам возврат инвестиций, их защиту. В таком случае крупные международные сети начнут заходить в страну", - прогнозирует эксперт.

К слову, подвижки в этом направлении уже есть. Российская туристическая компания "Библио-Глобус" начала строить крупный гостиничный комплекс на 150 коттеджей в селе Тамыш. Объем инвестиций оценивается в 350 миллионов долларов. Туроператор "TUI Россия" выделил средства на реконструкцию номеров в государственных пансионатах в Пицунде. За реализацию еще одного инвестпроекта может взяться PEGAS Touristik, у главы Минтуризма страны Теймураза Хишба недавно были переговоры с владельцем компании.

Увеличить траты туриста в стране можно повышением уровня сервиса, а не цен, говорит Давыденко.

"Нужно привлечь туристов, которые пользуются всеми услугами курорта: ресторанами, прокатом машин и лодок, экскурсиями, приносят реальные деньги в экономику Абхазии", - перечисляет специалист.

© Foto / Пресс-служба Минтуризма РА
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Помочь улучшить абхазский сервис готовы в Российском государственном университете туризма и сервиса. Минтуризму Абхазии вуз предложил свои программы профессиональной подготовки линейного персонала: официантов, горничных, менеджеров и управляющих. Предполагается, что сотрудники гостиниц и отелей в течение 12 дней будут обучаться дистанционно, и пять дней посветят практическим занятиям.

Кроме того, стороны обсуждают различные стажировки преподавателей и студентов, а также программу двойного диплома совместно с Абхазским государственным университетом.

"Здесь могут быть программы студенческого обмена продолжительностью до одного семестра, гостевые лекции преподавателей РГУТИС, проведение совместных профильных научно-методических семинаров и конференций, разработка студентами РГУТИС и АГУ совместных туристских проектов, ориентированных на развитие туризма в Абхазии", - отметил ректор РГУТИС Александр Федулин в беседе с корреспондентом Sputnik.


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