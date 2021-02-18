Точки притяжения: как удержать на высоте турпоток в Абхазию

На 23 февраля и 8 марта туроператоры России ожидают рост спроса на Абхзию в два раза. Sputnik собрал рекомендации представителей российской туристической отрасли о том, как удержать высокий интерес туристов к республике.

Sputnik, Мария Науменко

Российские туроператоры прогнозируют двукратный рост числа забронированных туров в Абхазию с захватом праздников в феврале и марте по сравнению с прошлым годом. Sputnik узнал у российских экспертов, как властям страны поддержать интерес граждан РФ к республике, чтобы турпоток не снизился после снятия ограничений в других странах и открытия границ.

"Наши специалисты отмечают значительное повышение интереса к турам в Абхазию со стороны россиян. По сравнению с прошлым годом спрос увеличился в два раза", - заявили Sputnik в пресс-службе туроператора TUI Россия. Организация отдых в Абхазии - одно из профильных направлений компании.

"Практически 100-процентный прирост бронирований приходится на март. В феврале в Абхазии прохладно и дождливо, и туристы не так активны. В марте же в республике гораздо теплее", - сообщил Sputnik генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

По его словам, в настоящее время есть все предпосылки к тому, что сезон-2021 будет успешным для Абхазии.

Высокий интерес у российских туристов к Абхазии подтверждает и генеральный директор туристической компании Vech Travel Анна Веч.

"Сейчас россияне активно бронируют туры в республику, не только на праздники, но и в другие даты. Если сравнивать Абхазию с близлежащими курортами, то она по числу бронирований опережает Красную Поляну и Крым", - отмечает руководитель турфирмы.

Страховки и безопасность туристов

Россию, в первую очередь, интересует защита прав и интересов туристов в Абхазии, отмечает председатель Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко. Недавно организация подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством туризма республики.

Абхазия и Россия приняли Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма>>

"На повестке - вопросы страхования туристов, оказания медицинской помощи и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм", - говорит Давыденко.

По его мнению, иностранцы, выезжающие в Абхазию, должны быть обеспечены страховкой. В настоящее время 70% туристов приезжают отдыхать в страну без этого документа. Расходы, которые могут возникнуть во время путешествия: осмотр врача с выпиской лекарств или же вызов эвакуационного вертолета, должны нести не бюджеты России или Абхазии, или родственники пострадавшего, а страховые компании, подчеркивает собеседник Sputnik.

"Будем ориентироваться на международный опыт, как это происходит в безвизовых странах. Возможно, наличие страховки нужно будет контролировать на границе", - предполагает эксперт.

Онлайн-декларация исключит очереди на границе

Абхазии нужно упростить пересечение границы, особенно для тех туристов, которые приезжают в страну по турпакету, считает гендиректор Vech Travel Анна Веч.

"Турист, у которого на руках пакет: отель, трансфер и страховка, - должен максимально быстро проходить границу, это может быть что-то наподобие зеленого коридора", - говорит эксперт.

По ее словам, летом на российско-абхазской границе образуются многокилометровые пробки, и люди вынуждены тратить по два-три часа на прохождение паспортного контроля.

"Разумно было бы придумать электронную декларацию, которую можно заполнить самостоятельно в интернете и просканировать этот документ на КПП при пересечении границы", - предлагает гендиректор турагентства.

Кроме того, положительно отразится на сфере туризма появление в республике каршеринга. Сейчас же добраться из Сочи в Абхазию можно только в составе групповой экскурсии либо на рейсовом автобусе, заключила Анна Веч.

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"Необходимо сформировать программу продвижения Абхазии. Это не стоит колоссальных денег, существуют различные бюджетные инструменты: блогеры, соцсети, лидеры мнений", - добавляет Сергей Ромашкин.

Кроме того, по мнению эксперта, Абхазии пришло время подумать об пятизвездочном отеле. Он незначительно повлияет на турпоток, но зато повысит уровень туризма, станет определенным знаком качества для республики в целом. Но для такого проекта нужны инвестиции.

"Существует спрос на такие отели: люди хотят отдыхать в пятерках. Но сейчас в Абхазии максимальный уровень - это 4 звезды", - отмечает Ромашкин.

Пикассо и балерины в Новоафонской пещере

Выставки, культурно-событийные мероприятия в Новоафонской пещере, одной из самых популярных достопримечательностей Абхазии, также могли бы привлечь дополнительный турпоток, считает глава Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко.

"В пещере могли бы проходить концерты классической музыки, балетные постановки, выставки художников и скульпторов, выступать известные артисты. У нас была встреча с одной компанией, которая занимается организацией выставок, и они пообещали привезти в Абхазию коллекцию Сальвадора Дали и Пабло Пикассо", - поделился собеседник Spuntik.

Кроме того, Россия и Абхазия обсуждают создание гастрономической карты республики.

"Турпоток в Абхазию могли бы увеличить событийные мероприятия наподобие фестиваля вина и абхазской кухни. Причем эти события можно было бы проводить вне сезона, когда свободен номерной фонд", - рассуждает Давыденко.

Абхазия должна гарантировать защиту инвестиций

Развитию туротрасли Абхазии также поможет новый закон о туризме. Он действует в республике с 2005 года, и его нормы устарели, говорит председатель Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко.

"Было бы правильно включить в законопроект пункты, которые гарантируют иностранным инвесторам возврат инвестиций, их защиту. В таком случае крупные международные сети начнут заходить в страну", - прогнозирует эксперт.

К слову, подвижки в этом направлении уже есть. Российская туристическая компания "Библио-Глобус" начала строить крупный гостиничный комплекс на 150 коттеджей в селе Тамыш. Объем инвестиций оценивается в 350 миллионов долларов. Туроператор "TUI Россия" выделил средства на реконструкцию номеров в государственных пансионатах в Пицунде. За реализацию еще одного инвестпроекта может взяться PEGAS Touristik, у главы Минтуризма страны Теймураза Хишба недавно были переговоры с владельцем компании.

Увеличить траты туриста в стране можно повышением уровня сервиса, а не цен, говорит Давыденко.

"Нужно привлечь туристов, которые пользуются всеми услугами курорта: ресторанами, прокатом машин и лодок, экскурсиями, приносят реальные деньги в экономику Абхазии", - перечисляет специалист.

Помочь улучшить абхазский сервис готовы в Российском государственном университете туризма и сервиса. Минтуризму Абхазии вуз предложил свои программы профессиональной подготовки линейного персонала: официантов, горничных, менеджеров и управляющих. Предполагается, что сотрудники гостиниц и отелей в течение 12 дней будут обучаться дистанционно, и пять дней посветят практическим занятиям.

Кроме того, стороны обсуждают различные стажировки преподавателей и студентов, а также программу двойного диплома совместно с Абхазским государственным университетом.

"Здесь могут быть программы студенческого обмена продолжительностью до одного семестра, гостевые лекции преподавателей РГУТИС, проведение совместных профильных научно-методических семинаров и конференций, разработка студентами РГУТИС и АГУ совместных туристских проектов, ориентированных на развитие туризма в Абхазии", - отметил ректор РГУТИС Александр Федулин в беседе с корреспондентом Sputnik.