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Туристический форум "Абхазия – страна души" пройдет в республике в мае

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Министерство туризма Абхазии совместно с общественным советом при федеральном агентстве по туризму России осенью планируют провести винный фестиваль в республике.

СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба встретился с председателем общественного совета при федеральном агентстве по туризму России Дмитрием Давыденко.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Мы благодарны, что вы сегодня прибыли в Абхазию, надеюсь в рабочем режиме обсудим все насущные вопросы и планы, которые мы реализуем вместе. Рады приветствовать вас в Абхазии, считаем вас другом республики, и я очень рад, что вы нашли время и прибыли в Абхазию", - сказал министр туризма, приветствуя гостя.

В ответ Дмитрий Давыденко выразил надежду на то, что Абхазию в этом году посетит большое количество туристов.

"В мае мы планируем провести туристический форум "Абхазия – страна души" с участием более двухсот российских журналистов, крупнейших операторов, страховщиков и мы надеемся, что Абхазия сможет показать участникам форума все свои преимущества, чтобы российские туристы посещали ее постоянно", - подчеркнул он.

Осень в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Кроме того Дмитрий Давыденко поздравил руководителя Минтуризма Абхазии, у которого 10 марта день рождения. Он отметил, что республике повезло с руководством министерства, так как оно способно придать импульс развитию туризма в Абхазии.

"Абхазия всегда была одним из основных направлений для российского туриста, и в этом году она, безусловно, останется в этом списке. Этот год ожидается рекордным по количеству туристов в Абхазии, планируется, что республику посетит около полутора миллионов человек", - отметил он.

Отвечая на вопрос, готова ли республика принять такое количество туристов, Теймураз Хишба сказал, что несмотря на то, что в Абхазии существуют проблемы различного характера, тем не менее курортный сезон пройдет достойно. 

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