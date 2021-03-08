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ООН: только пять стран в мире полностью доступны для иностранных туристов

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Sputnik Абхазия
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По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в 2020 году число международных туристических поездок снизилось на 74%.

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Каждая третья страна сейчас закрыта для международного туризма, открыты для поездок лишь пять государств, говорится в заявлении Всемирной туристической организации (ЮНВТО).

На начало февраля 69 из 217 стран в мире (32%) не принимают иностранных туристов, при этом в половине из них границы закрыты уже на протяжении десяти месяцев. Границы еще 73 стран (34%) закрыты частично. Тесты или прохождение карантина требуют 70 государств (32%).

По данным организации, только два процента стран пускают туристов без каких-либо ограничений, это пять стран – Албания, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Северная Македония и Танзания.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Многие страны на ужесточение антиковидных мер подтолкнуло появление новых штаммов коронавируса.

В связи с пандемией и принятых странами ограничений международный туристический поток сократился на один миллиард поездок по сравнению с 2019 годом. Кризис поставил под угрозу от 100 до 120 миллионов рабочих мест в сфере туризма.

В Абхазию туристы могут попасть с территории Российской Федерации. При этом, по информации пресс-службы Министерства иностранных дел Абхазии, въезд в республику разрешен как гражданам России, так и гражданам других иностранных государств, которые предварительно должны заполнить анкету, опубликованную на сайте ведомства. В 2021 году Абхазия ожидает принять более миллиона туристов из России.

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