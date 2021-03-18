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Сухум вошел в десятку популярных городов для путешествий на Пасху

© Sputnik / Акоп Кущян
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, какие города популярны у паломников для пасхальных путешествий в России и Абхазии.

СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Столица Абхазии вошла в десятку популярных городов для путешествий на Пасху в 2021 году, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

В список городов, популярных у паломников для пасхальных путешествий в России и Абхазии, попали также Севастополь, Краснодар, Ессентуки, Великий Новгород и другие.

Рейтинг был составлен на основании данных бронирований жилья туристами с 1 по 9 мая 2021 года.

  • Севастополь – 2842 ₽ / 5 ночей *
  • Краснодар – 1667 ₽ / 1,5 ночи
  • Пушкин – 4000 ₽ / 4 ночи
  • Ессентуки – 1593 ₽ / 7,5 ночи
  • Углич - 6800 ₽ / 2 ночи
  • Суоярви – 3500 ₽ / 3 ночи
  • Великий Новгород - 6500 ₽ / 1 ночь
  • Суздаль – 3250 ₽ / 2 ночи
  • Казань - 900 ₽ / 7 ночей
  • Сухум - 4600 ₽ / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи в отелях

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют жилье от одной до 7,5 ночи и тратят от 900 рублей до 6,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Казани, дороже – в Угличе.

Абхазы исповедуют христианство с 55 года нашей эры. На территории Абхазии встречаются многочисленные древние храмы. А названия трех месяцев на абхазском языке (январь, апрель, август) даны в честь Рождества Христова, Пасхи и в честь Божьей матери.

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