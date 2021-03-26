Начались продажи "единого" билета в Абхазию на курортный сезон 2021 года

"Единый" билет – это возможность покупки единого транспортного документа на весь маршрут поездки с учетом всех видов транспорта.

СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Сегодня стартовали продажи "единого" билета из регионов России в Абхазию и в обратном направлении на курортный сезон 2021 года, сообщается на сайте АНО "Единая транспортная дирекция".

В настоящее время организация готовится к возобновлению мультимодальных пассажирских перевозок, это уже пятый сезон, рассказала радио Sputnik пресс-секретарь "Единой транспортной дирекции" Виктория Шестакова.

"Единый" билет облегчает все логистические процессы и помогает сократить время в пути следования пассажира, что является основной составляющей для любого туриста", - отметила Шестакова.

Перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Воспользоваться "единым" билетом можно будет при путешествии как на поезде до железнодорожного вокзала Адлера и далее на автобусе, так и на самолете до аэропорта Сочи и далее на автобусе в Абхазию.

При пересечении российско-абхазской границы пассажиры проходят паспортный контроль самостоятельно. Автобус подвозит туристов к контрольно-пропускному пункту и пересекает границы отдельно. После завершения всей процедуры пассажиры возвращаются в автобус, который ожидает их на стоянке на территории Абхазии.

Оформить "единый" билет "поезд + автобус" в сообщении с городами Абхазии можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО "ФПК", а также на сайте ОАО "РЖД". Билет "самолет + автобус" оформляется через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты.

Стоимость проезда: Сочи – Гагра – 458 рублей, Сочи – Пицунда – 506 рублей, Сочи — Гудаута – 582 рубля, Сочи – Новый Афон – 657 рублей, Сочи – Сухум – 707 рублей.

Перевозки будут осуществляться на комфортабельных микроавтобусах.

"Единый" билет – это возможность покупки единого транспортного документа на весь маршрут поездки с учетом всех видов транспорта. В Абхазии перевозки по "единому" билету осуществляются с 2017 года.

Читайте также: