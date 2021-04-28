Туроператоры России: в середине мая дешевле всего отдыхать в Абхазии

Туроператоры определили маршруты для самого бюджетного отдыха на море в середине мая, а также проанализировали повышение цен на турпакеты.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Абхазия на первом месте в рейтинге направлений для бюджетного отдыха на море в середине мая, сообщает Ассоциация туроператоров России, об этом пишет РИА Новости.

Туры с заездами в период с 11 по 16 мая по большинству направлений стоят дороже, чем путевки на майские каникулы, купленные за две недели до заезда. Цены на рынке выросли ближе к началу пляжного сезона, говорят эксперты.

Мониторинг стоимости отдыха на российских и зарубежных курортах показал, что из-за приостановки авиасообщения Турция и Танзания из рейтинга выбыли. Зато в списке есть Абхазия, где на майские праздники уже тепло. Также в списке есть Кипр, куда уже начали летать туристы.

Дешевле всего в середине последнего весеннего месяца отдохнуть в Абхазии — тур можно приобрести за 24 тысячи рублей. Это стоимость путевки на десять ночей на двоих с перелетом из Москвы, проживанием и питанием.

За такую же путевку в Анапу, Сочи и Крым придется заплатить от 32 до 69 тысяч рублей. Причем минимальная стоимость каникул в Олимпийской столице по сравнению с майскими праздниками выросла сразу на 120 процентов, в Крыму — на 50 процентов. В Анапе же еще остаются свободные места в недорогих "трешках" и пансионатах, отмечают аналитики.

Поездка на Кипр будет стоить как минимум 106 тысяч рублей, что на 20 процентов больше, чем в майские праздники. Цены на отпуск в ОАЭ начинаются от 120 тысяч рублей, что на 55 процентов дороже, чем в начале мая. Туры на Кубу на майские каникулы стоили как минимум 157 тысяч рублей, а в середине месяца — уже 179 тысяч рублей.

Мальдивы тоже подорожали. Туров дешевле 190 тысяч рублей туда нет, хотя в начале последнего весеннего месяца отдых обходился на 30 тысяч рублей дешевле.

Напомним, что 20 апреля Роспотребнадзор обязал россиян, прибывающих из-за рубежа после 1 мая, дважды сдавать тест на коронавирус с интервалом не менее суток, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на официальном портале правовой информации. Результат второго теста нужно будет также загрузить на портал Госуслуг.

Ранее сообщалось, что все граждане России, въезжающие в страну на любом виде транспорта, должны сдавать тест на коронавирус в течение трех дней с момента возвращения и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата.

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