Третий Международный деловой форум "Visit Apsny" прошел в Гагре во вторник 11 мая.

ГАГРА, 11 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Направленная на улучшение сервиса и развитие туризма "Академия гостеприимства" заработала в Абхазии. Об этом рассказала корреспонденту Sputnik одна из участниц делового форума "Visit Apsny", руководитель проекта "Horecaclub", партнер "Абхазского союза туризма" Анна Папиж.

"Работа этой академии будет проходить на всей территории республики. Локально, где будут проходить занятия, будет определяться отдельно для каждой обучающейся группы. Дело в том, что сейчас современные технологии позволяют делать удобные интернет-площадки, на которых участники регистрируются, выбирают нужные им дисциплины", - отметила она.

В академии будут преподавать такие дисциплины, как искусство гостеприимства, конфликтологию, этикет и сервис, культуру общения, предусмотрены также программы по обучению горничных, санитарной безопасности, курсы для администраторов, управляющих отелей и ресторанов, курсы для официантов.

Папиж уточнила, что теоретическая часть будет проходить в формате онлайн в удобном для обучающегося режиме и скорости. Очные тренинги будут проходить на площадках абхазских отелей и в конференц-залах.

Преподавать в академии будут педагоги ростовских вузов, эксперты по государственной системе, классификации, управляющие отелей разных категорий, коучеры и тренинг-менеджеры, руководители частных учебных центров. Обучение платное.

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