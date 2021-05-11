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"Академия гостеприимства" заработала в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210511/1032395236/Akademiya-gostepriimstva-zarabotala-v-Abkhazii-.html

Третий Международный деловой форум "Visit Apsny" прошел в Гагре во вторник 11 мая.

ГАГРА, 11 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Направленная на улучшение сервиса и развитие туризма "Академия гостеприимства" заработала в Абхазии. Об этом рассказала корреспонденту Sputnik одна из участниц делового форума "Visit Apsny", руководитель проекта "Horecaclub", партнер "Абхазского союза туризма" Анна Папиж.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Работа этой академии будет проходить на всей территории республики. Локально, где будут проходить занятия, будет определяться отдельно для каждой обучающейся группы. Дело в том, что сейчас современные технологии позволяют делать удобные интернет-площадки, на которых участники регистрируются, выбирают нужные им дисциплины", - отметила она.

В академии будут преподавать такие дисциплины, как искусство гостеприимства, конфликтологию, этикет и сервис, культуру общения, предусмотрены также программы по обучению горничных, санитарной безопасности, курсы для администраторов, управляющих отелей и ресторанов, курсы для официантов.

Папиж уточнила, что теоретическая часть будет проходить в формате онлайн в удобном для обучающегося режиме и скорости. Очные тренинги будут проходить на площадках абхазских отелей и в конференц-залах.

Преподавать в академии будут педагоги ростовских вузов, эксперты по государственной системе, классификации, управляющие отелей разных категорий, коучеры и тренинг-менеджеры, руководители частных учебных центров. Обучение платное.

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