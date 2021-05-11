Агротуризм в Абхазии: как заставить сельское хозяйство работать на туриста

III Международный деловой форум "Visit Apsny" проходит в Абхазии во вторник 11 мая. В нем участвуют эксперты в туристической сфере из Абхазии и России.

Одна из главных тем обсуждения на форуме - туризм как импульс развития сельского и фермерского хозяйства.

Асмат Цвижба, Sputnik

Сельское хозяйство - драйвер туризма

Президент Союза туризма Абхазии Анна Калягина отметила, что сельское хозяйство должно стать драйвером туризма и в республике есть все условия для этого.

Однако существуют и проблемы - способы реализации сельхозпродукции, обеспечение фермеров удобрениями, сохранение экологически чистого продукта и дефицит кадров.

Калягина отметила, что для того, чтобы сельский и фермерский туризм работал во благо экономики Абхазии, нужно точно знать, что и сколько производят фермеры. А также сделать так, чтобы фермеры на высоком уровне организовывали прием туристов, чтобы фермерская продукция была задействована в дегустационных мероприятиях, и организовать для туристов инклюзивные мероприятия по сбору продукции, процессу ее производства.

Эксперт научно-экспертного совета Совета Федерации Госдумы России Елена Чурина отметила, что у Абхазии есть колоссальный потенциал в сфере агротуризма, но его реализация невозможна без единой государственной программы.

Чурина считает, что для развития сельского туризма необходимо развивать и повышать уровень сервиса. К примеру, дома для туристов в фермерских хозяйства не должны быть "дикими" и быть оборудованными для предоставления всех удобств.

"Когда у меня спрашивают, какое лучшее место для души, я всегда называю Абхазию. Но нужно соответствовать мировому уровню и повышать сервис. Нужно создавать новые бренды и предлагать уникальную продукцию", - добавила она.

Первым делом - развитие села

О необходимости создания единой государственной программы высказался и заместитель министра сельского хозяйства Дмитрий Хагуш. По его словам, необходимо прописать программу хотя бы на ближайшие пять лет. Минсельхоз пытается делать шаги в этом направлении, в 2021 году, к примеру, была принята программа развития села.

"Есть понимание, что нужно, но это очень тяжело, учитывая современные реалии", - добавил он.

По мнению Хагуш, прежде чем говорить о создании сельского туризма, нужно поднять село, чтобы оно смогло обеспечивать само себя, так как именно в селах хранятся исконные абхазские традиции.

"Без поддержки села не будет будущего и у нашего туризма", - сказал он.

Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава отметила, что для развития села нужно на законодательном уровне установить статус крестьянина и принять закон о личных подсобных хозяйствах, а различные конкурсы и мероприятия среди сел будут давать импульс их прогрессу.

Контроль качества

Тамила Мерцхулава считает, что импорт в Абхазии превышает экспорт в том числе из-за того, что существует проблема сбыта местной продукции и отсутствуют крупные фермерские хозяйства.

"Также нужна программа, которая обяжет гостиницы, отели приобретать исключительно абхазскую продукцию, это приведет к сокращению импорта. Но в то же время туристу нужно предлагать выбор. Также важно, чтобы местная продукция, которую реализуют туристам, была качественная", - сказала она.

В панельной дискуссии принял участие и глава Госстандарта Абхазии Галуст Трапизонян. Он отметил, что сотрудники ведомства регулярно занимаются проверкой качества продукции, в том числе импортируемой. Однако законодательство республики не позволяет в полной мере выполнять функции и делать работу эффективной.

К примеру, штраф за продажу несертифицированной продукции составляет всего 1800 рублей, что не пугает недобросовестных предпринимателей, поэтому руководство "Госстандарта" обратилось в Парламент республики с инициативой об увеличении штрафа до 12-15 тысяч рублей.

Трапизонян подчеркнул, что бороться с продажей некачественной продукции необходимо в комплексе. К примеру, "Госстандарт" не может контролировать места продажи товара, и предприниматели зачастую занимаются своей деятельностью "где хотят".

Пути для инвесторов

В конце обсуждения темы у присутствующих гостей была возможность задать вопросы спикерам.

Гид по Абхазии Дарья отметила, что среди ее туристов множество людей, которые интересуются возможностью инвестировать в республику. Девушку заинтересовал вопрос, существуют ли в Абхазии программы, которые направлены на поддержку инвесторов из России, так как многие не осведомлены о схеме инвестирования.

Глава ТПП отметила, что Абхазия открыта для инвесторов - существует государственное Инвестиционное агентство, где есть база интересных проектов и предприятий, которые нуждаются в инвестициях. Кроме того, в республике существует закон об инвестиционной деятельности.