Турсервис: отельеры Абхазии начали снижать цены на отдых

Непривычно прохладный и дождливый июнь стал причиной того, что многие отели Краснодарского края и Абхазии начали снижать цены на отдых.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Владельцы отелей в Абхазии из-за погодных условий в июне начали снижать цены на отдых, сообщает российский сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

Так, по данным сервиса, в Гаграх на пять процентов цены снизились за последнюю неделю. В среднем, в Абхазии в середине июня можно забронировать жилье за 2 572 рубля в сутки.

За тот же период отдохнуть в Крыму можно за 3 150 рублей в сутки, за 2 368 рублей - в Краснодарском крае.

При этом большое падение цен на отдых за сутки наблюдается в Симферополе – на 18%.

Как уточняют в сервисе, объекты размещения без бассейна и вдали от развлечений оказались без клиентов, потому что туристы, в основном, выбирают отели, где есть бассейн и развлечения рядом.

Список составлен на основании данных бронирования отелей туристами 7 по 11 июня 2021 года.

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