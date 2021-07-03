Абхазское лето: как проходит курортный сезон на фоне пандемии

Корреспонденты информационного агентства Sputnik Абхазия побывали на самых популярных курортах республики и узнали о том, как проходит там летний сезон.

Закончился первый месяц лета, и туристический сезон в Абхазии набирает обороты. О том, что происходит на курортах страны, почему их выбирают отдыхающие, в чем повезло Абхазии, с какими впечатлениями из нее уезжают и почему коронавирус мало кого волнует, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Конец июня. Абхазия. Пляж "Курорта Пицунды" еще не переполнен, но и полупустым его назвать нельзя. Сотни туристов беспечно лежат на полотенцах, шезлонгах и принимают солнечные ванны. Некоторые, видимо, не желая обгореть, нашли укрытие от ультрафиолета под редкими соснами, проросшими в песках, или же под небольшими навесами из листьев пальм.

Продавцы вареной кукурузы и аджинджухуа, твердо шагающие по раскаленным камням в резиновых тапочках, стараются не дать гостям проголодаться. Лучшая реклама их продукции – это громкий голос, призывающий срочно перекусить. Далеко не всем удается отказаться от такого заманчивого предложения.

Дети рассекают по набережной на самокатах и электрокарах. Родители пытаются от них не отставать, но без личного транспорта. Те, кто с утра успел совершить "заплыв" и поваляться на берегу, нашли умиротворение в кафе с видом на море за чашечкой кофе или кружкой слабоалкогольных напитков.

Пока большинство отдыхает, гастарбайтеры прибирают тротуары и случайно брошенные мимо урны обертки от мороженого. То ли после тяжелой смены, то ли из-за раннего выхода на работу две официантки местной столовой уснули за пустым столом, прислонившись головами. Так началось утро в Пицунде.

© Sputnik / Томас Тхайцук Курортный сезон. Отдыхающие на пляжах Абхазии.

Александр и Марина из Пензы выбирают Пицунду для отдыха десятый год подряд. Приезжают они исключительно в июне, так как в это время года не так много людей на пляже, и море уже достаточно прогрелось.

Супруги признались, что все же есть нюансы, которые слегка портят впечатление от отпуска.

"Конечно, хочется, чтобы удобства улучшались, вовремя ремонтировали гостиничные корпуса, так как многое стоит с советского периода. Ремонт лучше проводить не выборочно, а уже комплексно", - считает Александр.

Он признался, что не изучал эпидемиологическую обстановку в Абхазии перед приездом, но в общественных местах носит маску и пользуется антисептиками. По его наблюдениям, в Абхазии более спокойное отношение к этой ситуации, и людей в защитных масках он видит редко. В его родном городе сейчас идет всплеск заболеваемости COVID-19, но вакцинироваться его семья пока не планирует. Знакомые медики посоветовали им немного подождать.

Светлана вместе с 11-летним сыном Дамиром посетили республику впервые. Изначально планировали провести отпуск в Крыму, но в последний момент аргументы перевесили в пользу Абхазии, и во многом на это повлияли положительные отзывы в интернете.

"Мы здесь второй день. Сняли квартиру. Уже записались на экскурсию в эвкалиптовую рощу, в Сухум поедем и на водопад. Точно не знаю, где он находится", - поделилась планами Светлана.

Анатолий из Москвы в последний раз был в Абхазии семь лет назад, а его супруга Екатерина впервые познакомилась с республикой этим летом. Мужчина не скрывает, что стало поводом вернуться в Страну души.

"Все закрыто – Турция, Египет (речь о закрытии Россией границ из-за угрозы распространения коронавируса - прим.)", - коротко обозначил причину он и добавил, что о своем решении не жалеет. В Абхазии ему импонирует, помимо природы, доброе отношение местных жителей.

Екатерина солидарна с мнением мужа. Пицунда запала ей в душу даже больше, чем Гагра, где они провели один день. Она также добавила, что провести отпуск в Абхазии они планировали уже три года, но почему-то все никак не получалось. Ограничительные меры, действующие в их стране, позволили исполнить задуманное.

Гости подчеркнула, что в Турции сервис лучше, но на свой бюджет они так смогли отдохнуть не 15 дней, как в Абхазии, а десять.

Страха к коронавирусу Анатолий и Екатерина не испытывают. Они не отрицают существование этого заболевания, но уверены в искусственном его распространении по миру и всемирном политическом заговоре.

© Sputnik / Томас Тхайцук Курортный сезон. Отдыхающие на пляжах Абхазии.

"Страха ехать сюда у нас не было. Есть страх возвращаться. Опять заставят надеть маски, будут штрафовать. Это неприятно", - сказал Анатолий и выразил общую с супругой позицию о том, что вакцинацию делать нельзя, и это всего лишь бизнес для некоторых.

Пенсионеров Светлану и Егора из Ставрополя мы встретили на автовокзале рядом с пицундским храмом. Они только прибыли на курорт и даже не успели заселиться. Пицунду они выбрали уже не в первый раз, и для этого у них было несколько причин.

"Люди хорошие, чудесная природа, кухня. Другие направления мы, конечно же, рассматривали, но сегодня они не все доступны. Тем не менее Абхазия побеждает своим очаровательным климатом, природой. Где еще растет пицундская сосна, кипарисы? Этого нет нигде", - поделилась Светлана.

Супружеская пара успела побывать во многих странах на разных континентах планеты. По их словам, жители Абхазии по своей доброте и отзывчивости во многом похожи на жителей Китая и Индии.

Торговля, собаки и пропускной пункт

В Абхазии рады видеть туристов круглый год, но в межсезонье их бывает мало. Продавцы местных рынков в период затишья запасаются товарами и с весны открывают свои лавки. Пенсионерка Мзия предлагает клиентам местные фрукты, компоты и соки, которые она делает сама. Вино, чачу, аджику тоже приносит из дома.

Первый летний месяц прошел прекрасно, так оценила Мзия итоги июня, но при этом отметила, что туристы в нынешнем году тратятся не так, как раньше. Винит она в этом пандемию коронавируса.

"Сами знаете, людям очень тяжело, но спасибо, что приезжают. В прошлом году в такое время мы не работали, но в позапрошлом году было намного лучше, чем сейчас (по продажам - прим.)", - сказала она.

Мадонна работает на этом рынке уже 30 лет. Сезон для нее начался неплохо. Гостей много, продажи есть, а дирекция "Курорта Пицунда" завершает строительство нового торгового павильона рядом с рынком, куда он собирается перейти. Покупательская способность туристов разная, и к этому Мадонна относится с пониманием.

"Они ведь такие же люди, как и мы. Кто-то так же нуждается, а кто-то может себе позволить покупки", - отметила женщина и призналась, что испытывает опасение заболеть коронавирусом, но оставить работу она не может. Под рукой всегда бутылочка чачи в качестве обеззараживающего средства, по 50 граммов которой принимает для профилактики во время обеда.

Ее коллега Инесса Пипия приезжает на работу из Цитрусового совхоза. Она рассказала, что больше всего пользуется спросом среди туристов. Среди гастрономических яств преобладают копченые сыры, специи, пекан, лавровый лист, аджинджухуа, домашние и заводские горячительные напитки. Некоторые туристы жалуются из года в год на то, что в Абхазии частенько предлагают разбавленные вина и чачу, но Инесса уверена в своей продукции и исключает подобные неприятности.

Гунда Миканба работает на территории "Курорта Пицунда", и одну из главных проблем в этой части города она видит в бездомных собаках. По ее словам, бродячих животных в последнее время развелось очень много. Также ее волнует чистота на курорте и качество обслуживания в столовой, на что, по ее словам, жалуются туристы.

"Меня это не касается, но эта тема лично меня беспокоит. На пропускном пункте на территорию курорта творится беспредел. Сотрудники на проходной хамят, и это надо остановить", - сетует она.

Летний вечер в Гагре

В Гагре непривычно суетливо. Лето оживляет этот излюбленный туристами небольшой город. Автомобили заполонили дороги, колоннада принимает гостей после ремонта, а парк имени принца Ольденбургского существенно обновился.

С компанией друзей из Сибири мы познакомились у лестницы, ведущей к ресторану "Гагрипш" - знаковому месту, на фоне которого получаются хорошие фотографии на память.

"Мы проезжали мимо этого ресторана несколько раз во время экскурсий, а сегодня мы на своей машине и решили остановиться. Очень хочется туда зайти и выпить кофе", - поделилась Лариса.

Сергей был в Гагре 50 лет назад, и ему не сразу удалось разобраться в том, какие изменения произошли в Гагре спустя столько лет. Его супруга Анна обратила внимание на недостроенные и полуразрушенные здания, которые пострадали во время войны с Грузией, но все это, подчеркнула она, компенсирует природа.

"Мы были в Крыму, в Сочи, на Кипре, в Китае, Италии, Испании, но такой природы мы нигде не видели. Тут собрано все, и мы ходим с открытыми ртами, восхищаясь этой красотой", - не стала скрывать восторга она.

Сибиряки отдыхали в Новом Афоне и в Гагру приехали всего на денек. Новый Афон им показался душевным и отличным для прогулок. За время отпуска они попробовали немало блюд из абхазской кухни, но больше всего им пришлись по вкусу акуд с грецким орехом, аджапсандал и мясо по-абхазски.

Молодая пара из Самары Максим и Регина проводили отпуск в Сухуме и решили выбраться в Гагру на экскурсию на личном транспорте. К тому времени они успели посетить Новый Афон, Пицунду, Рицинский реликтовый национальный парк и галское водохранилище.

"Мы на своей машине приехали. Проблем не было. Общались с вашими сотрудниками Госавтоинспекции. Попросили подсказать, как доехать до того или иного места. Они вежливые. Все хорошо", - оценил отношение инспекторов Максим.

Малиец Лас был немного взволнован. Он, оглядываясь по сторонам, стоял у колоннады. Как оказалось, мужчина приехал в республику из Москвы и ждет своих друзей, которые на тот момент уже должны были перейти КПП "Псоу". Направлялись они в село Алахадзы, откуда родом супруга одного из друзей. По словам Ласа, Абхазия и его родина сильно отличаются природными пейзажами.

По гагрской набережной уже не так легко пройтись. Толпы туристов вперемешку с горожанами прогуливаются вдоль моря, провожая закат. Здесь можно заплести африканские косички, пройти сеанс массажа, нанести временную татуировку.

Продавцы сувениров и пляжных принадлежностей не скучают. Клиентов у них в это время года достаточно. Местные цыгане предлагают отдыхающим светящиеся шары и разные игрушки. У берега периодически появляется небольшое судно, с которого через рупор зазывают прокатиться по морю. На это развлечение тоже есть свои клиенты.

Колесо обозрения в Гагре © Sputnik / Акоп Кущян

Курортный сезон. Отдыхающие на пляжах Абхазии. © Sputnik / Томас Тхайцук

Курортный сезон. Отдыхающие на пляжах Абхазии. © Sputnik / Томас Тхайцук

Курортный сезон. Отдыхающие на пляжах Абхазии. © Sputnik / Томас Тхайцук

Курортный сезон. Отдыхающие на пляжах Абхазии. © Sputnik / Томас Тхайцук

Курортный сезон. Отдыхающие на пляжах Абхазии. © Sputnik / Томас Тхайцук

Курортный сезон. Отдыхающие на пляжах Абхазии. © Sputnik / Томас Тхайцук

Курортный сезон. Отдыхающие на пляжах Абхазии. © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 8 © Sputnik / Акоп Кущян Колесо обозрения в Гагре

Частыми гостями набережной стали уличные музыканты. Саксофонист Олег исполняет романтические мелодии под открытым небом, и за это благодарные слушатели пополняют его копилку. Коммерческую тайну музыкант раскрывать не стал, но отметил, что копилка редко наполняется до краев.

"Я фанат саксофона, и мне хочется играть, хочется, чтобы люди слышали музыку, но в кабаке я не могу играть два или три часа. Публике просто не будет интересно. Эпизодический выход сюда – интересно и мне, и людям", - считает Олег.

По мнению музыканта, романтические композиции массам уже не столь нравятся, так как времена нынче другие и людям стало больше близка ритмичная музыка, что делает их грубее.

Коренной житель Гагры, ремесленник и художник Юрий Ткачев выносит свои картины на набережную каждый день в хорошую погоду. Среди его работ много пейзажей, карикатур и портретов знаменитостей. В этом году спрос на его картины меньше примерно на 30%, с сожалением отметил он.

"Мы не жалуемся, конечно, но люди сейчас отдают предпочтение веселью. Мало кто задумывается об искусстве. Еще в этом сезоне я заметил, что люди поменялись в одежде. То есть, на них какие-то фирменные вещи, заграничные. Видимо, это люди, которые уже побывали во многих странах, и они разговаривают по-другому, ведут себя по-другому", - поделился наблюдениями художник.

Ткачев - автор скульптуры Посейдона, которая стоит на городской набережной возле частной гостиницы. В преддверии Нового года повелителя морей и океанов едва не унесло в свою стихию. Сильный шторм повредил изваяние, но спустя несколько дней образ мифического бога отремонтировали и вернули на прежнее место.

Точкой притяжения не только туристов, но и местных жителей стало колесо обозрения на набережной Гагры. В первые три дня работы аттракциона его посетило около 1500 человек. Под впечатлением остались от катания на колесе Анзор и Анна из Пскова.

"Мы шесть дней ждали, пока оно заработает, и сегодня мы, наконец, прокатились на нем. Страшно не было. Было страшно красиво", - сказала Анна.

Анна, в отличие от Анзора, в Абхазии впервые, и некоторые детали отдыха ей показались непривычными – приятно удивил менталитет местных жителей и готовность всегда прийти на помощь. Девушку также удивил тот факт, что хлеб в Абхазии гораздо вкуснее псковского, и от него за неделю отпуска она не набрала в весе.

Молодая пара любит классическую музыку, и они посетили концерт органной музыки в пицундском храме. Анзор снял видео выступления артистов и отправил знакомым ценителям этого искусства.

"Те, кто занимается музыкой, все оценили. Сказали очень классно. Дирижер нашего симфонического оркестра Александр Петрович тоже приезжал к вам и высоко оценил музыку. В принципе, поэтому мы и решили сходить", - сказал турист.

Самой большой проблемой, с которой столкнулись в Абхазии гости – это ограниченный доступ к системам мобильных платежей Swift и Apple Pay. Для людей, привыкших к безналичному расчету, это не очень удобно, подчеркнули они.

Отпуск Анатолия и его девушки Любови из Санкт-Петербурга подошел к концу, и они ждали своего поезда на перроне. Пара отдыхала в частном секторе села Алахадзы 10 дней и, как они рассказали, время провели в семейной обстановке.

"Хотели отдохнуть от городской суеты. Провели отпуск очень классно, по-семейному. Хозяева нам организовали экскурсии, дали попробовать свое вино, чачу. У них с зимы остались апельсины. Я таких апельсинов в жизни не ел, клянусь. Наверное, после ваших апельсинов я их есть в Питере больше не буду", - рассказал Анатолий.

До отъезда оставалось всего 45 минут. Анатолий признался, что немного грустно покидать Абхазию, но он уже успел соскучиться по дому и работе.