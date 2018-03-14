Это ужас: появились кадры из дома девочки, пропавшей в Сочи

В районе села Бестужевское в Адлерском районе Сочи пропала пятилетняя Вероника Тришкина, информация об этом поступила 14 марта в 00.30.

Журналистам портала maks-portal.ru удалось снять на видео дом, в котором жила пропавшая Вероника Тришкина.

По предварительным данным, во вторник девочка ушла из дома, расположенном по улице Главной в селе Бестужевском, и до настоящего времени не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 110 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. На момент исчезновения была одета в короткую джинсовую юбку, синюю кофту с длинным рукавом и красные кеды.

Пятилетняя девочка пропала в Адлере: более 1000 человек задействовано в поисках>>



