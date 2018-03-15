Анна и Эльза из "Холодного сердца" учат абхазский

Художественный директор киностудии "Абхазфильм" Вячеслав Аблотия решил перевести мультфильм "Холодное сердце" на абхазский язык, так как он пользуется большой популярностью у зрителей в Абхазии.

Дублирование мультфильма "Холодное сердце" на абхазский язык идет уже неделю. Сейчас в киностудии "Абхазфильм" кипит творческая работа, актеры и певцы озвучивают различных персонажей мультфильма.

Процессом руководит директор киностудии, автор перевода и синхронного текста Вячеслав Аблотия. Он говорит, что молодое поколение очень любит этот мультфильм, поэтому он и решил его перевести.

"Это очень хороший мультфильм. Подрастающее поколение, молодежь любит его, они знают наизусть все песни, которые есть в этом мультфильме", — говорит он.

В пробах на озвучку мультфильма участвуют молодые певцы и актеры, хоть и не с первого раза им удается придать знакомому мультфильму "абхазский акцент".

Самое сложное, признался директор студии, сделать синхронный текст.

"Перевод делать легко, а вот сделать точный синхронный текст нелегко. К примеру, когда персонаж произносит букву "а", у него открыт рот, ты не можешь сказать например букву "в", "к" или другую, надо попадать в синхрон, там нужна ювелирная работа", — объясняет он.

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