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"Счастье – это…": сухумчане рассказали, что делает их счастливыми

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© Sputnik Томас Тхайцук, Асмат Цвижба

В Международный день счастья корреспонденты Sputnik Абхазия задали один вопрос гостям и жителям столицы: что для вас счастье?

20 марта по всему миру отмечается День счастья. Мы же решили узнать, что делает наше общество счастливыми и заставляет радоваться жизни. Ответы  не заставили себя ждать, ведь с наступлением весны стало намного легче осознавать – в жизни есть поводы для счастья.  А яркое столичное солнце и теплый морской ветер лишь дополняют прекрасную атмосферу "счастливого" праздника.

"Счастье, что я оказался здесь", — поделился с нами юный турист из Питера, впервые посетивший Абхазию.

"Счастье – любить и быть любимой. Жизнь  — это и есть счастье",  — высказала женскую точку зрения жительница столицы.  Мужская же часть видит свое счастье в карьерном росте и любви к работе: "Счастье – это любить то, что ты делаешь, и делать то, что любишь".

Ответы были разные, но все пришли к единому мнению — ничто не приносит больше счастья, чем семья и здоровье родных.

Я расскажу тебе о счастье: размышляют великие>>




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